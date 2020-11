¿Pueden albergar vida los lagos de agua líquida en Marte?

En el estudio publicado en la revista Nature Astronomy un equipo de astrónomos italianos afirma que los lagos se encuentran a más de un kilómetro bajo la superficie del planeta rojo. Están rodeados por una capa de hielo y existen en forma de "salmueras de perclorato hipersalinas".

Si bien en Venus buscamos vida a unos 50 kilómetros sobre la tierra, en Marte tendríamos que hacerlo, opina el profesor Rothery en un artículo publicado en el portal The Conversation.

Marte no siempre ha sido una roca helada. En algún momento de su existencia contó con grandes ríos y mares llenos de agua líquida. Pero con la pérdida de la atmósfera se convirtió en lo que vemos ahora.

No obstante, hoy en día hay mucha agua en Marte, pero está prácticamente toda congelada, por lo que no es de mucha utilidad para la vida. Incluso donde las temperaturas diarias suben a más de cero grados centígrados, no hay rastro de agua líquida. La presión atmosférica en Marte es tan baja, que el agua de repente se convierte en vapor, sin pasar por su estado líquido.

© Foto : NASA/JPL-Caltech/MSSS Capas de hielo en Marte

Sin embargo, a una profundidad de más de un kilómetro el agua recibe presión adicional de la capa del hielo, además de la presión de la capa geológica. Esto le permite permanecer en forma líquida, explica el geólogo.

La idea de buscar el agua bajo tierra surgió en los años 70, pero no en otros planetas, sino en la Tierra, en la región de la Antártida. Implementaron el método de 'radar de penetración del hielo': las señales específicas en radiofrecuencia penetran en el hielo y se reflejan de manera distinta a los lugares donde se acumula el agua líquida.

De esta forma, fue detectado el lago subglacial más grande en la Tierra, el lago Vostok. Tiene 240 km de largo y 50 km de ancho y se ubica a cuatro kilómetros bajo la superficie.

Los científicos consideran que dentro del lago Vostok, que estuvo aislado de la superficie terrestre por millones de años, puede haber vida. Al menos, uno aún formas más complejas.

Se cree que de igual manera la vida se desarrolló en Europa, el satélite de Júpiter y en Encélado, la luna de Saturno. Según las observaciones, tienen océanos completos bajo una capa de hielo enorme en su superficie.

Pero hablando de las posibilidades para la vida orgánica de sobrevivir en tales condiciones, Rothery se muestra bastante reservado. Aunque el agua hipersalina les daría a los microbios un lugar para existir, sin una fuente de energía o alimento no podrían sobrevivir por mucho tiempo.

Las reacciones químicas entre la capa de hielo y la roca liberan algo de energía, pero no es suficiente. Vendría bien una erupción volcánica espontánea o por lo menos una fuente termal que alimentaría el lago, afirma.

Estos lagos, que probablemente existieron durante una gran parte de la historia del planeta, podrían ser una especie de "cámara de preservación" para los organismos extraterrestre que alguna vez habitaron en Marte pero ahora están extintos, concluye el investigador.