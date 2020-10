Resuelven el misterio de la nieve que cubre las montañas de Plutón

El 14 de julio del 2015, la nave espacial de la NASA New Horizons sobrevoló Plutón a una distancia de 12.500 kilómetros.

Gracias a los datos recopilados por aquella misión los científicos en todo el mundo lograron conocer cómo era la atmósfera y la superficie del planeta enano. Una de las novedades reveladas por New Horizons fue la nieve que cubre una cadena de montañas situadas en la región de Cthulhu Regio, en el ecuador del planeta.

Aquí en la Tierra la nieve también puede encontrarse en las montañas. Cuanto más alto sube un alpinista más frío hace y más nieve hay. Pero en Plutón ocurre el proceso contrario:. Es decir, cuanto más alto se sube, menos frío hace. Esto se debe a la radiación solar que hace que la temperatura en las llanuras y altitudes difiera varias decenas de grados.

Entonces, ¿por qué las montañas del planeta están cubiertas de nieve si donde hace más frío es en las llanuras?

En su nuevo estudio, un equipo de científicos, dirigido por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, intentó investigar cómo ocurre la formación de nieve en el planeta enano. Consideran que sus capas se forman debido a una circulación específica de la atmósfera de Plutón y a una propiedad particular de la misma nieve.

En primer lugar, la nieve de Plutón no es como la de la Tierra, ya que se forma del metano y no del agua. En segundo lugar, su atmósfera no es tan gruesa y aislante como la de nuestro planeta. Incluye mayormente nitrógeno y pequeñas cantidades de metano y de monóxido de carbono.

Utilizando un modelo climático, los investigadores determinaron que la atmósfera de Plutón circula de tal manera que el metano se concentra en cantidades suficientes para poder formar las capas de nieve solo en lo alto de la atmósfera y no en las llanuras.

Esta circulación es estacional y es impulsada por la sublimación que consiste en el cambio de estado sólido al gaseoso y que ocurre en la superficie. A medida que el metano se acumula en la atmósfera, el gas alcanza su punto de rocío y cae en forma de nieve sobre las montañas de Plutón.

"Es notable que dos fenómenos y dos materiales tan diferentes puedan producir el mismo paisaje cuando se ven con una resolución similar", señalaron los investigadores en su estudio, publicado en la revista Nature Communications.