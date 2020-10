Rusia podría enviar una misión urgente para buscar vida en Venus

Se trata del envío de una estación de investigación que completaría el programa ruso para la exploración de Venus, que incluye tres misiones entre 2029 y 2034.

"Se está evaluando la posibilidad de una expedición atmosférica adicional urgente para investigar la fuente de fosfinas en 2027", declaró un representante del fabricante espacial Sociedad Científica y de Producción Lávochkin.

En septiembre de 2020, científicos británicos y estadounidenses anunciaron el descubrimiento en Venus de, un gas producido a menudo por unos microorganismos que no necesitan oxígeno para respirar.

No obstante, el director ejecutivo de Roscosmos, Alexandr Bloshenko, afirmó que los biomarcadores hallados en la atmósfera de Venus no pueden considerarse evidencia objetiva de la existencia de vida. Según el ruso, solo una investigación directa del planeta confirmará si la fosfina es o no de origen biológico.