Ratones musculosos ayudarán a los astronautas y personas con discapacidad

Durante el experimento, los científicos enviaron en diciembre de 2019 a 40 jóvenes ratas a la Estación Espacial Internacional (EEI), entre ellas ocho ejemplares modificadas genéticamente. ¿En qué consistió la modificación? Para cambiar el físico de los animales, los autores del experimento bloquearon las proteínas encargadas de limitar el crecimiento de la masa muscular.

Un total de 24 ratones perdió hasta 18% de masa muscular y ósea en condiciones de ingravidez. En cuanto a las ratas modificadas, que llegaron a la EEI con el doble de músculo, sorprendieron a los investigadores con su

Asimismo, ocho ratones normales, que habían sido modificados genéticamente a bordo de la estación, también ganaron una cantidad considerable de masa muscular.

Los investigadores están convencidos de que el método no solo ayudará a los astronautas a mantenerse en forma durante expediciones espaciales prolongadas, sino también podría ser útil a personas con discapacidad obligadas a llevar una vida sedentaria. No obstante, todavía se necesitan más estudios para crear un medicamento seguro y eficaz para humanos que ayude a desarrollar músculos y huesos sin efectos secundarios graves.

Los resultados del experimento han sido publicados en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.