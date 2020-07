Revelan el misterio del cubo negro alienígena captado enfrente del Sol

El Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), una nave espacial desarrollada por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) que toma imágenes impresionantes del Sol desde su lanzamiento en 1995.

Últimamente capturó un cubo negro aproximadamente diez veces más grande que la Tierra que se encuentra enfrente del Sol.

Sin embargo, Bernhard Fleck, científico del proyecto SOHO y gerente de la misión, tiene una respuesta simple a las especulaciones sobre los ovnis en nuestro sistema solar.

"Esto es, por supuesto, una completa y absoluta tontería", señaló Fleck. "El cuadrado negro se debe a la falta de un bloque dañado de telemetría".

En otras palabras, el extraño cubo oscuro de la imagen no es un objeto, y mucho menos una enorme nave espacial alienígena. Es un fallo en la imagen misma, causado por errores de transmisión entre SOHO y la Tierra.

SOHO se encuentra en una órbita de halo a más de un millón de kilómetros de la Tierra, y las imágenes que nos envía a través de esa distancia comprensiblemente pierden unos pocos píxeles de vez en cuando. Esos huecos normalmente se tapan cuando la nave espacial reenvía sus datos.

"La mayoría de los bloques faltantes se rellenan con nuestro procesamiento de tuberías, pero esto no siempre funciona, y no todos los bloques faltantes se llenan correctamente", explicó Fleck. "Los datos científicos finales de nivel 0 no se ven afectados por esto".

Los bloques faltantes son comunes en las nuevas imágenes de SOHO.

"Puedo enviarles decenas, si no cientos de imágenes similares con 'ovnis' aún más grandes", propuso Fleck.

"Los bloques faltantes son múltiplos de 32x32 píxeles, que es la unidad más pequeña de un bloque de telemetría", añadió. "Así que aunque solo se dañe un byte, se oscurecerá un bloque entero de 32x32", explicó.

Asimismo, Fleck afirmó que no está seguro de que "nuestros teóricos de la conspiración que usan papel de aluminio se convenzan" de los vacíos de la telemetría cuando es tan divertido creer que los cubistas extraterrestres están al acecho.

Normalmente, la NASA comparte las novedosas imágenes de SOHO tras eliminar ondas de luz del espacio, por lo que la agencia advierte que los datos están "destinados sólo a la inspección visual, no al análisis, ya que no son de calidad científica".