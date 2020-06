Así se verá el próximo eclipse solar anular | Vídeo

Mirar directamente al Sol mientras está teniendo lugar un eclipse nunca es buena idea. Por suerte, o por desgracia, para los habitantes de toda América y de la mayor parte de Eurasia será fácil resistir a esa tentación, ya que desde esas localizaciones no se podrá ver el anillo que forme la Luna al colocarse delante del Sol el 21 de junio.

No obstante, no estar dentro de la estrecha franja diseñada por la NASA desde donde se verá el eclipse, tal y como se puede ver en su sitio web , no es un problema hoy en día, y será posible seguir este fascinante acontecimiento meteorológico aquí

Y es que un eclipse solar anular no ocurre todos los días. En ocasiones como esta, la Luna se posiciona a la distancia perfecta de la Tierra como para cubrir por completo el Sol.

Nuestro satélite tapa el Sol con toda su superficie, pero al ser más pequeño que el astro rey, surge un contorno de luz solar que desde nuestro planeta se ve como si se tratara de un anillo de fuego.

Aunque no es un fenómeno tan común, hay vídeos de ocasiones anteriores en que se ha podido admirar este fenómeno desde el ángulo perfecto y en todo su esplendor. Por eso, la NASA ha compartido un vídeo que capta un eclipse de características similares grabado en Australia occidental en 2013.

Los países y regiones más afortunados para contemplar este fenómeno serán África Central, la península arábiga, el norte de la India y el sur de China. A modo de eclipse parcial se podría ver desde otras zonas de Oriente Medio, Asia Meridional y África Oriental.