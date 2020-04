Un experto ruso descarta el origen extraterrestre de los ovnis de los vídeos del Pentágono

MOSCÚ (Sputnik) — Los objetos voladores no identificados que aparecen en los vídeos del Pentágono son reales pero no son alienígenas, comentó a Sputnik el director del Instituto de Política Espacial, Iván Moiséev.

Tres vídeos de unos objetos no identificados grabados en 2004 y en 2015 se filtraron en internet en 2007 y en 2017. La Marina estadounidense confirmó la autenticidad de los vídeos que circulaban en el dominio público sin permiso. El Departamento de Estado de EEUU autorizó la publicación de los vídeos el 27 de abril luego de concluir que no contienen información sensible.

"Efectivamente, se trata de objetos voladores no identificados", reconoció Moiséev pero señaló que "no pueden ser alienígenas, no son en absoluto civilizaciones extraterrestres".

El experto supuso que podría tratarse de "fenómenos atmosféricos o de radiolocalización, como ha sucedido con frecuencia".

Citó como ejemplo vídeos de los ovnis relacionados con aviones grabados desde un mal ángulo o el lanzamiento de cohetes desde el cosmódromo ruso de Plesetsk.

En los vídeos hechos desde aviones militares estadounidenses aparecen unos objetos voladores que no se asemejan a ningún tipo de aeronave conocida.