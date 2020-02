Cuando Nueva York se pierde en la superficie de un asteroide | Vídeo

El espacio siempre fue un tema de interés no solo para el mundo científico, sino para cada uno de nosotros. Cada día encontramos algo nuevo sobre el inmenso número de cuerpos celestes que surcan las profundidades del Universo.

El animador en 3D Álvaro Gracia Montoya de MetaBall Studios nos muestra el tamaño real de algunos de los asteroides del sistema solar. Para facilitar un poco la comparación, Álvaro decidió tomar como punto de referencia la ciudad estadounidense de Nueva York.

En un comentario para el medio Bored Panda, el autor precisó que su canal de YouTube se especializa en vídeos de comparación de diferentes objetos.

"Vi que casi no había vídeos sobre asteroides, así que pensé que sería una buena idea hacer uno", apuntó.

La creación del vídeo de asteroides le tomó un mes entero. Al reflexionar sobre el peligro que corre la humanidad por parte de esos cuerpos celestes, Álvaro subrayó que la humanidad ya tiene bastantes problemas y que no debería preocuparse por los asteroides, al menos por ahora.

"Aunque algunos son muy grandes, los más peligrosos son los pequeños porque son más difíciles de detectar", concluyó.

Los internautas no se hicieron esperar con los comentarios al respecto. Así, el usuario Just Some Guy without a Mustache se preguntó: "Esos asteroides son más grandes que el que eliminó a los dinosaurios. Imagina si algo del tamaño de Ceres golpeara la Tierra ahora mismo".

Y tú, ¿qué opinas? ¿Realmente la seguridad espacial es algo a lo que el mundo debería prestar más atención?