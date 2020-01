Un cosmonauta ruso cree en la posibilidad de un encuentro con alienígenas

Al presentar un libro suyo con fotos, en Moscú en el Museo de la Cosmonáutica, el hombre dijo: "Todavía he hecho pocos vuelos espaciales, por lo cual no me dio tiempo para verlos [a los alienígenas]".

La primera astronauta británica, Helen Sharman: "Los extraterrestres sí existen y podrían vivir entre nosotros sin que lo sepamos" 👾👨‍🚀🇬🇧

​También confirmó que cree en la existencia del raciocinio extraterrestre.

Artémiev efectuó dos vuelos espaciales en 2014 y 2018, las misiones en la EEI suelen durar unos seis meses.