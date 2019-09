La NASA logra registrar la imagen de una avalancha en Marte

El fenómeno sucedió cuando enormes bloques de hielo en el polo norte del planeta se desprendieron y cayeron por un acantilado, después de que un aumento de la luz solar derritiera algunos glaciares del cuarto planeta de nuestro sistema solar.

"Cada primavera, el sol brilla en el lado de la pila de capas en el polo norte de Marte. (...) El calor desestabiliza el hielo y los bloques se desprenden. Cuando alcanzan el fondo del acantilado de más de 500 metros de altura, los bloques levantan una nube de polvo", detalló Candy Hansen, científica de la Universidad de Arizona (EEUU).

© Foto: NASA/JPL/University of Arizona La avalancha en Marte

Aunque eventos como este no son frecuentes, esta no es la primera vez que la NASA detecta algo de este tipo. El 19 de febrero de 2008, la agencia estadounidense había capturado una avalancha similar en el planeta rojo. En aquella ocasión, sin embargo, el incidente había sido causado por un impacto de meteorito, no por un clima más cálido.