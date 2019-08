FEDOR, a la órbita con las pilas bien puestas

FEDOR "tendrá que aguantar los 17 días de su misión sin recargar la batería", dijo a Sputnik el diseñador jefe de la empresa NPO Androidnaya Tekhnika, Alexéi Bogdánov.

Ello no significa que no tendrá sus descansos, al parecer FEDOR incluso se dará sus siestas, pues, según el ingeniero, el androide podrá pasar al modo de hibernación hasta que los astronautas, encuentren tiempo en su apretada agenda a bordo del laboratorio orbital para realizar los experimentos que tienen programados. "Habrá cuatro o cinco sesiones, no sé para cuántas dará tiempo, pero los cálculos indican que la batería alcanzará para todas", aseguró Bogdánov.

El objetivo fundamental de esta misión, según él, es perfeccionar la interacción entre los robots y las personas con vistas a los futuros vuelos, en los que androides como FEDOR, una especie de avatares para astronautas operadores, se encargarían de realizar las tareas de mantenimiento fuera de la nave "allí donde haya amenaza para el hombre y los robots puedan suplirlo".

El "abuelo" de FEDOR sabía disparar con ambos brazos y hacer splits

Los androides de estas características se desarrollan en Rusia desde 2014, a propuesta del Ministerio de Emergencias.

Uno de los prototipos del robot que en estos momentos llega a la EEI era unque, bajo control de un operador, debía abrir paso entre los escombros, en edificios en llamas o por zonas contaminadas por agentes químicos y radiactivos.

Aquel "abuelo" de FEDOR sabía trepar escaleras, manejar autos, usar taladros y jeringuillas, así como disparar con ambos brazos y hacer splits.

En 2016, cuando el proyecto ya estaba listo, no se le halló empleo alguno en los servicios de rescate y se tomó la decisión de enviarlo al espacio.

Marusia y más para que FEDOR no se aburra

A diferencia de los cosmonautas, FEDOR viaja al espacio en pareja.

En la Estación Espacial Internacional (EEI), tendrá a Marusia, un juguete de peluche que servirá de indicador del estado de ingravidez, informó el portavoz de Roscosmos, Vladímir Ustímenko.

"¿Quién dijo que Skybot volará solo? Les presento a Marusia, o Masha, tendrán de qué hablar durante el despegue y el vuelo: para los técnicos, se trata de un indicador de ingravidez", escribió Ustímenko en su cuenta de Facebook.

El portavoz de Roscosmos adjuntó a este comunicado una imagen de Marusia: un pequeño juguete de peluche en forma de astronauta.

FEDOR tiene además sus redes sociales y sus seguidores, especialmente la cuenta de Twitter en la que va contando los avatares de su viaje.

Skybot y el futuro de la robótica rusa

Skybot F-850 o FEDOR (por el acrónimo en inglés de Final Experimental Demonstration Object Research) despegó a bordo de la nave Soyuz MS-14 el 22 de agosto.

"La motricidad y la memorización del robot están a la altura de los estándares mundiales (...) Hoy por hoy todos los países exploran el futuro de la robótica", dijo a Sputnik el cosmonauta Fiódor Yurchijin, quien tiene en su haber tres misiones al espacio y ocho caminatas espaciales.

Agregó que sería aventurado decir qué países lideran esta área y pidió esperar que los expertos hagan un análisis equilibrado de los resultados de la misión del robot humanoide, desarrollado por la compañía NPO-AT.

"El análisis resolverá la principal duda, que consiste en hacia dónde avanzar", enfatizó.

En el futuro, FEDOR podría ser el primero en pilotar la nueva nave tripulada rusa Federátsia, cuyo lanzamiento está previsto para el año 2022 a bordo del cohete Soyuz-5 (Irtish) que despegará desde Baikonur (Kazajistán).

No se descarta que posteriormente, a bordo de Federátsia, el androide dé la vuelta a la Luna.

Lo que sí está claro es que FEDOR ya tiene asegurado un lugar en la historia aeroespacial.