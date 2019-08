Otro asteroide podría colisionar contra la Tierra si las cosas salen mal

El asteroide 1998 OR2 pasará relativamente cerca de la Tierra en abril de 2020. La NASA le está siguiendo el rastro y todo apunta a que no acabaremos como los dinosaurios.

El CNEOS, el Centro de Estudio de Objetos Cercanos de la NASA, ha revelado que el 1998 OR2 tiene un diámetro aproximado de 4114 metros y que se espera que se dé un paseo por delante del planeta el 29 de abril de 2020. En su punto más cercano, el asteroide estará a unas 0,04205 unidades astronómicas, lo que se traduce en unos seis millones de kilómetros. A pesar de que puede sonar seguro, algo podría salir mal.

Como por ejemplo, que entre en juego el efecto Yarkovski, que modifica las órbitas de los objetos pequeños del sistema solar según estos absorban la radiación del Sol en una de sus caras. Los cuerpos irradian luego esa radiación mientras rotan y eso afecta a su trayectoria. Podría afectar al OR2 de tal manera que, finalmente, acabásemos como los dinosaurios.

Tampoco se debe excluir que al asteroide le afecte el conocido como ojo de cerradura gravitacional: una pequeña región o ventana en el espacio cercano a un planeta que, de ser atravesada por un asteroide, puede causar un cambio en su trayectoria debido, justamente, a la gravedad del planeta. Es la mosca detrás de la oreja en los cálculos de trayectoria de la NASA.

Así que, si bien por ahora no hay de qué preocuparse y el 1998 OR2 no tiene pinta de querer colisionar con nosotros, algo podría salir mal. Y la Tierra no estará preparada en abril para hacer frente a un asteroide que se le venga encima.