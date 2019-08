Encuentran el epicentro del megatsunami que arrasó Marte

Si observamos a Marte en el telescopio, encontraremos un mundo frío y seco. Sin embargo, los científicos han encontrado otro indicio de que esto no siempre fue así. Más que eso, los investigadores acaban de desvelar huellas que sugieren que un megatsunami golpeó la superficie del planeta rojo.

Según un grupo de científicos, el cráter Lomonósov, de hasta 150 kilómetros de diámetro, pudo haber sido el epicentro de un megatsunami causado por el impacto de un gran asteroide contra la superficie marciana.

Durante el estudio, publicado en la revista especializada Journal of Geophysical Research Planets, los científicos analizaron el diámetro, la ubicación y las características geomórficas de diez cráteres marcianos y llegaron a la conclusión de que fueel epicentro del impacto que, a su vez, dio lugar a un megatsunami, que cambió por completo el paisaje marciano.

Los investigadores afirmaron que el Lomonósov muestra un aspecto similar a los cráteres terrestres ubicados en los océanos. Según los científicos, fue el lado sur del cráter asimétrico el punto en el que se originó el tsunami.

Asimismo, de todos los cráteres analizados, solo el Lomonósov tiene la edad adecuada de aproximadamente 3 millones de años, que coincide con las hipótesis anteriores sobre la colisión de un cuerpo celeste contra la superficie del planeta rojo.

De acuerdo con uno de los autores del estudio, Alexis Rodríguez, del Instituto de Ciencias Planetarias, las huellas de un supertsunami podrían contribuir a la búsqueda de pruebas de vida en Marte.

© Sputnik / S. Ozersky El cráter Lomonósov lleva el nombre del célebre científico y escritor ruso Mijaíl Lomonósov (1711-1765), conocido por sus descubrimientos en amplios campos de la ciencia. Su aportación a la astronomía fue el descubrimiento de que Venus tiene una atmósfera.

Los sedimentos en el norte del planeta rojo podrían servir como "una ventana a la habitabilidad subterránea de Marte", y si contienen firmas geoquímicas antiguas, los denominados acuíferos de agua líquida —que, según hipótesis, se ubican debajo de la superficie marciana— todavía podrían contener vida.

Por su parte, el geólogo planetario, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, admitió en una entrevista con The New York Times que "es justo decir que aún no entendemos completamente la historia del clima marciano y, sin duda, los modelos climáticos que utilizamos ahora seguirán mejorando ".

Según coinciden los investigadores, Marte se quedó sin atmósfera y agua después de que su núcleo se enfriara y se solidificara. El agua en estado líquido no puede existir en Marte, ya que la presión atmosférica en el planeta rojo es menos del 1% de la de la Tierra.