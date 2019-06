La NASA capta un misterioso resplandor en Marte (foto)

La foto, tomada el 16 de junio, muestra el paisaje marciano con una luz flotando sobre la superficie del planeta. Curiosity tiene dos cámaras de navegación montadas en su mástil que actúan como sus ojos izquierdo y derecho.

La imagen con la misteriosa luz fue tomada por la cámara de navegación derecha. Desafortunadamente, la cámara izquierda no miraba en la misma dirección. Las fotos del mismo set y de la misma hora revelan que se ha girado y muestran partes de la nave sobre rocas y polvo en el suelo.

La imagen tomada por la cámara de navegación derecha a las 03:53:46 UTC del 16 de junio de 2019 © Foto: NASA

La imagen con la misteriosa luz tomada por la cámara de navegación derecha a las 03:53:59 UTC del 16 de junio de 2019 © Foto: NASA

La imagen tomada por la cámara de navegación derecha a las 03:54:12 UTC del 16 de junio de 2019 © Foto: NASA 1 / 3 © Foto: NASA La imagen tomada por la cámara de navegación derecha a las 03:53:46 UTC del 16 de junio de 2019

La aparición y desaparición de la mancha blanca no identificada parece haber sido rápida, ya que las fotos tomadas inmediatamente antes y después no muestran el mismo fenómeno no identificado.

Es más probable que el punto brillante sea un rayo cósmico, ya que según la NASA, aparecen en las imágenes que el Curiosity envía a la Tierra cada semana.

"En las miles de imágenes que hemos recibido del Curiosity vemos puntos brillantes casi todas las semanas", explicó en 2014 Justin Maki, líder del equipo que construyó y que opera las cámaras de navegación del Curiosity, después de que apareciera una imagen similar a la reciente.

"Pueden ser causadas por rayos cósmicos o por la luz del sol que brilla en las superficies de las rocas. Estas son las explicaciones más probables", añadió el científico.

Los rayos cósmicos son partículas atómicas altamente cargadas que viajan a través del espacio a casi la velocidad de la luz y que pueden producir efectos visuales al impacto. Son más comunes en Marte que en la Tierra debido a la delgada atmósfera que no proporciona una barrera tan efectiva a la radiación cósmica.

El Curiosity aterrizó en la superficie de Marte el 6 de agosto de 2012. Fue diseñado para explorar la superficie marciana y determinar la habitabilidad del planeta rojo. La sonda espacial tiene 17 cámaras y envía las imágenes a la Tierra cada semana.

