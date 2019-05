SpaceX lanza su cohete reutilizable Falcon 9 con 60 satélites de telecomunicaciones

El lanzamiento, que se enmarca en la misión Starlink y fue pospuesto en varias ocasiones, tuvo lugar a las 22:30 EDT (2:30 GMT de este viernes) fue efectuado desde la rampa SLC-40 en el Cabo Cañaveral, Florida.

Desde su cuenta de Twitter, SpaceX confirmó que la primera etapa de Falcon se posó en la barcaza conocida como OCISLY, por el acrónimo en inglés de 'Of Course I Still Love You' ('Por supuesto que todavía te amo').

Fue el tercer lanzamiento y descenso de un propulsor que ya realizó dos misiones espaciales anteriormente.

Aproximadamente una hora y dos minutos después del despegue, los satélites Starlink comenzarán a desplegarse a una altitud de 440 kilómetros.

Luego utilizarán la propulsión a bordo para alcanzar una altitud operativa de 550 kilómetros.

Los satélites Starlink han sido diseñados para ofrecer servicios de internet de banda ancha desde la órbita baja terrestre.

La carga útil, 18,5 toneladas en total, es la más pesada que SpaceX haya lanzado hasta la fecha.