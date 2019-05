Descubren rastros de vulcanismo explosivo en Marte

La investigación, publicada en la revista Geology, podría ayudar a los científicos a restablecer una cronología de la actividad volcánica y las condiciones ambientales en Marte.

"Establecer qué tan importante era el vulcanismo explosivo en Marte es necesario para entender el balance hídrico del magma marciano, la abundancia de agua subterránea y el espesor de la atmósfera", dijo Christopher Kremer, autor del estudio y estudiante graduado de la Universidad de Brown.

Las explosiones volcánicas ocurren cuando los gases, como el vapor de agua, se disuelven en el magma subterráneo. Cuando la presión de ese gas disuelto es mayor que la que puede soportar la roca, explota y echa una nube ardiente de cenizas y lava al aire.

© Foto : MDRS Crew 205-Maria Grulich La española que estudió Marte en pleno desierto de Utah (fotos)

Los científicos opinan que este tipo de erupciones deberían haber ocurrido muy temprano en la historia de Marte, cuando había más agua disponible para mezclarse con el magma.

A medida que el planeta se secaba, las explosiones volcánicas se habrían extinguido y habrían dado paso a un volcanismo más efusivo.

Hay muchas evidencias de una fase efusiva que se encuentran en la superficie marciana, pero la evidencia de la fase explosiva temprana no ha sido fácil de detectar con herramientas orbitales, explica el comunicado de la Universidad.

Te puede interesar: 'Blueberry', la joven que podría llegar a Marte

El nuevo estudio analizó un yacimiento ubicado en una región llamada Nili Fossae. Es rico en el mineral olivino, común para los interiores de los planetas. El olivino muestra signos de alteración generalizada a través del contacto con el agua, mucha más alteración que otros depósitos de olivino en Marte. Los investigadores opinan que una caída de cenizas es una probable fuente del extraño mineral en este depósito.

Para observar con detalle la geología del depósito, Kremer y sus colegas usaron imágenes de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. "Descubrimos que el vulcanismo explosivo y la explicación de la caída de cenizas marcan todas las casillas correctas, mientras que todas las ideas alternativas sobre lo que este depósito podría ser están en desacuerdo con varios aspectos importantes de lo que observamos desde la órbita", indicó.

Pero el equipo no tendrá que depender solo de los datos orbitales por mucho tiempo. Se prevé que el róver Mars2020 de la NASA aterrizará en el cráter Jezero.

"Lo que es emocionante es que muy pronto veremos si tengo razón o no. Así que eso genera un poco de nerviosismo, pero si no es una caída de ceniza, probablemente va a ser algo mucho más extraño. Eso es igual de divertido, si no más", dijo Kremer.

Sea lo que sea que encuentre el róver será importante para entender la evolución del planeta rojo.

Tema relacionado: ¿Vida en Marte? Encuentran huellas de bacterias dentro de un meteorito hallado en la Antártida