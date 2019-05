La NASA advierte de que un asteroide podría chocar contra la Tierra en el 2027

Según subrayó el encargado de la NASA, la gente se suele tomar la situación "con humor" por culpa de las películas y no cree que realmente pueda ocurrir algo así, sin embargo, "tenemos que asegurarnos de que la gente entienda que no se trata de Hollywood, y no son películas. Se trata, en última instancia, de proteger el único planeta que conocemos, ahora mismo, para albergar la vida y ese es el planeta Tierra".

Actualmente, los expertos del Centro de Estudios NEO de la NASA están trabajando en una tecnología que les ayudaría a detectar y monitorizar hasta el 90% de los asteroides cercanos a la Tierra de más de 140 metros de ancho. Cabe señalar que un meteorito de este tamaño es capaz de eliminar una ciudad o un país pequeño.

Bridenstine también informó que la NASA firmó un acuerdo de 69 millones de dólares con el empresario e inventor estadounidense Elon Musk para construir una nave espacial de 2,4 metros de largo capaz de acercarse a un meteorito y destruirlo. El proyecto conjunto fue denominado Prueba de Redirección de Asteroides Doble (DART, pos sus siglas en inglés).

Más: ¿Bombardear un asteroide? ¡Hecho!