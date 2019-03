Los científicos revelan el origen de las misteriosas señales extragalácticas

Los astrónomos europeos han explicado la naturaleza del misterioso fenómeno espacial conocido como FIRST J141918.9+394036. Se trata de una sustancia extragaláctica que evoluciona lentamente y su brillo ha disminuido gradualmente en los últimos años.

Los resultados del estudio fueron publicados en un comunicado de prensa en la revista Phys.org.

Los científicos estudiaron la emisión de FIRST J141918.9+394036 utilizando una red de radiotelescopios (VLBI Network por sus siglas en inglés) a 1,6 GHz para resolver la emisión espacial y para buscar ráfagas de radio de milisegundos.

© Foto: Marcote et al., 2019 Las imagenes de FIRST J1419+3940 a 1.6 GHz

Los científicos barajaron dos hipótesis. Según la primera, el fenómeno podría ser una nebulosa recién nacida alimentada por un magnetar — una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente fuerte. Además algunos astrónomos asumieron que este objeto es un magnetar nuevo y de giro rápido.

Otra hipótesis sugiere que FIRST J141918.9+394036 es el resplandor de un poderoso brote de rayos gamma. Sin embargo, los rayos gamma producidos eran indetectables en la Tierra. Por eso a este fenómeno cósmico se le dio el nombre del primer brote de rayos gamma "huérfano".

El estudio del grupo encabezado por Benito Marcote de Joint Institute for VLBI ERIC en los Países Bajos reveló que FIRST J141918.9+394036 es una fuente de radio diminuta que está a 283 millones de años luz y cuyo tamaño es de 5,2 años luz de diámetro. Además confirmaron que la emisión de radio proveniente de ella no es térmica.

Los científicos descubrieron que las características de este fenómeno son consistentes con la expansión de un supuesto brote de rayos gamma "huérfano". Algunas de sus características corresponden a otro fenómeno con repetitivas ráfagas de radio rápidas FRB 121102, pero hay también diferencias considerables tales como disminución más fuerte de luminosidad y expansión más rápida. Esto descarta la hipótesis sobre el magnetar.