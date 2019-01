Ministro español: Elon Musk necesitará apoyo de algún Gobierno si quiere colonizar Marte

"Si hay un impulso en esta dirección tiene que ser desde los poderes públicos, porque por mucho que la industria de Elon Musk haga unos desarrollos importantes, es imposible que una industria privada que intenta ganar dinero tome como actividad hacer una colonia en Marte. ¿Cómo ganas dinero? No hay negocio", insistió el ministro.

© REUTERS / Kyle Grillot Vuelos a Marte: hay problemas que Elon Musk es incapaz de resolver

Por este motivo, el mandatario insistió en que al final Elon Musk "tendrá que vender sus cohetes a un Gobierno" porque "es la única manera de que esto funcione, para que tenga una mayor proyección a largo plazo".

"No hay inversores privados a 25 o 30 años, porque eso solo se lo puede permitir un Gobierno", insistió.

Sin embargo, Duque matiza que hoy en día "todo es posible" porque ahora la tecnología en muchas áreas está muy desarrollada y "no se necesitan las 400.000 personas del programa Apolo en el siglo pasado".

"Las personas que trabajaron para el programa Apolo tuvieron que hacer todo, inventar desde cero muchas cosas, algo que colocó a EEUU al frente de la tecnología del mundo durante décadas, por lo que fue rentable la inversión. Ahora se necesitaría menos gente", afirmó.

Respecto a la propuesta de colonizar Marte de Musk, Duque explicó que lo complicado será "hacer todo" porque ir a Marte y no volver "es una tontería.

"Allí no hay aire, no hay comida, no hay agua, hay que hacer todo. Todo dependerá de una altísima tecnología. Hay que mandar gente y toneladas de repuestos", explicó, insistiendo en la complejidad del objetivo de Musk.

Además, Duque aseguró que el turismo espacial a Marte "no será fácil".

"El turismo espacial a Marte de momento no será fácil", explicó el mandatario, que matizó que las cifras a cobrar serían "astronómicas".

"Quizá tendrían éxito los vuelos cortos al espacio, que comenzarán este año. Eso sí podría funcionar, subir a la atmósfera y bajar", afirmó.

Duque recordó los inicios de vuelo en avión, aunque matizó que en el espacio "se harán las cosas mejor".

"Al principio el que volaba en avión era rico, loco y algunos no volvían", afirmó, aunque bromeó diciendo que espera que en el caso del espacio "todos vuelvan" aunque seguramente se empiece "por ricos y locos", bromeó.

Duque, que fue el primer y único español hasta el momento en viajar al espacio, llegó al Ministerio de la mano del Gobierno socialista de Pedro Sánchez el pasado mes de junio.

© AP Photo / Paul Sancya Musk comparte una foto real del gigantesco cohete Starship concebido para Marte

Viajó al espacio hasta en dos ocasiones, la primera de ella fue la STS-95 del transbordador espacial Discovery, entre octubre y noviembre de 1998, durante nueve días en los que supervisó el módulo experimental de la Agencia Espacial Europea (ESA).

De nuevo en octubre de 2003 participó en otro viaje, lanzado en una nave Soyuz TMA, donde visitó la Estación Espacial Internacional durante diez días.

Poco antes de ejercer de ministro, lideró la Oficina de Operaciones de Vuelo, con responsabilidad sobre las actividades europeas en la Estación Espacial Internacional.

Desde el 6 de junio de 2018 ejerce de ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, uno de los pocos que ocupa una cartera ministerial sin ser político de carrera.