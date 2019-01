Asteroides, ¿un reemplazo para los recursos de la Tierra?

Además, la misión llevará a cabo un análisis profundo de la composición de este cuerpo cósmico.

Sputnik habló con Tomas Kohout, un experto del Instituto Geológico de la Academia de Ciencias de la República Checa, quien participa en el proyecto como investigador principal del nanosatélite APEX que forma parte de la misión Hera.

"El meteorito, que cayó a la Tierra al final del Cretácico (hace unos 66 millones de años) y causó la extinción de los dinosaurios, tenía un diámetro de varios kilómetros. De momento, sabemos de aproximadamente el 99% de los meteoritos de más de 1 kilómetro de diámetro que se acercan a la Tierra", explica Kohout.

De encontrar los astrónomos un asteroide peligroso que pueda golpear la Tierra, necesitan también hallar una manera de salvar nuestro planeta. Con este fin, la NASA y la ESA han desarrollado el proyecto AIDA (Evaluación de Impacto y Desviación de Asteroides, por sus siglas en inglés), que no solo intentará cambiar la trayectoria del asteroide, sino que también va a realizar un análisis exhaustivo de todo el experimento.

En el marco del proyecto, el nanosatélite APEX, desarrollado por un consorcio de cuatro países (Suecia, Finlandia, Alemania y República Checa) con la participación Instituto Geológico checo, realizará un análisis detallado de la superficie y la estructura interna del asteroide Didymos, que está a unos 10,6 millones de kilómetros de la Tierra.

La sonda APEX es muy pequeña, lo que le permite maniobras más peligrosas en una órbita mucho más baja. Incluso intentará aterrizar en el asteroide.

"También queremos ver si podemos usar sondas tan pequeñas en el futuro para estudiar planetas o asteroides. Como el aparato es pequeño, también es más barato", explicó Kohout.

Apex será totalmente autónomo, y la comunicación con la Tierra se realizará solo a través de la sonda madre Hera, con la que el centro se pondrá en contacto una vez al día.

El análisis que llevará a cabo la sonda es importante en términos de la extracción potencial de materias primas que pueden terminar en la Tierra en un futuro próximo, según opinan los científicos.

"Hoy en día, la tendencia es hacia la eliminación gradual de los combustibles fósiles y un mayor uso de la electricidad. Se necesitan muchos metales preciosos para abastecerse. Durante la formación de la Tierra, estos metales se movieron al centro de la Tierra por lo que en la corteza terrestre casi no los hay. Su cantidad no será suficiente para cubrir el consumo de aparatos electrónicos, baterías, etc. durante 10-20 años", comentó el experto.

Sin embargo, dentro de los asteroides los procesos fueron diferentes. Los elementos que los humanos necesitamos se encuentran en su superficie.

"Dentro de unas décadas, tendremos que buscar dónde conseguir recursos adicionales para nuestra civilización. Los asteroides son uno de los lugares donde podemos encontrarlos", dijo Kohout.

Según la base de datos de Asterank que incluye una lista de asteroides que pueden utilizarse potencialmente, Didymos es el quinto en términos de rentabilidad. APEX detectará la cantidad de hierro y níquel que contiene, teniendo en cuenta que sus reservas van a crecer.

"En el futuro, si alguien quiere usar asteroides para sus reservas, podrá elegir varias opciones y realizar una misión de reconocimiento que constará de varias sondas pequeñas que llegarán a los asteroides seleccionados para analizarlos en detalle. Estamos en el proceso de desarrollar esta tecnología", concluyó Kohout.