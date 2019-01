Microbios mutados en el espacio: ¿qué tan peligrosos son para los humanos?

Según lo explicó Erica Hartmann, la autora principal del estudio, hubo mucha especulación en cuanto a los efectos que podrían tener la radiación, la microgravedad y la falta de ventilación sobre los organismos vivos, incluidos los microbios.

"Son condiciones estresantes y duras. ¿Selecciona el ambiente a los 'super bichos' por tener ventajas? Al parecer, la respuesta es no", dijo.

Para llegar a esta conclusión el equipo de Hartmann estudió los datos disponibles públicamente sobre las cepas de bacterias Staphylococcus aureus y Bacillus cereus de la Estación Espacial Internacional y la Tierra.

Los resultados revelaron que dichas bacterias se adaptan para sobrevivir en las nuevas condiciones, pero no evolucionan para causar enfermedades. En particular, no hubo nada especial en la resistencia a los antibióticos o virulencia de las bacterias 'espaciales', señalan los autores del estudio.

Dicha investigación tiene una gran importancia de cara a los viajes espaciales de larga duración, tales como vuelos repetidos hasta la Luna o Marte, puesto que estudia la interacción que podría haber entre las bacterias y los humanos en tales misiones.

Tema relacionado: Aíslan cepas de bacterias en la EEI por comprometer futuras misiones espaciales

Sin embargo, a pesar de que estos resultados sean una buena noticia para los astronautas, los investigadores expresan ciertos temores relacionados con la creciente industria del turismo espacial.

De acuerdo con ellos, los astronautas son gente extremadamente sana, pero en el caso de que haya más vuelos con turistas que no se adecuan a los criterios de los astronautas, no se sabe lo que ocurrirá.

A modo de metáfora, dieron el ejemplo de un avión, donde los pasajeros se contagian mucho más rápidamente al estar en un espacio cerrado.

Además: Estas son las drásticas consecuencias de haber estado en el espacio (vídeo)