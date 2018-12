Una 'superluna de sangre de lobo' nos espera a principios del año 2019

Ese día, el satélite natural se acercará más a la Tierra y por lo tanto parecerá más grande de lo habitual.

A las 05:12 GMT del 21 de enero de 2019, el satélite, en fase de luna llena, estará completamente envuelto en un manto rojizo o anaranjado. Los habitantes de América el Norte, América del Sur, oeste de Europa y África podrán observar el fenómeno.

Durante la noche del 28 de junio de 2018, varios países pudieron observar el eclipse lunar más largo del siglo XXI, durante el cual el satélite también se tiñó de rojo. A aquel fenómeno se lo llamó la 'luna de sangre'.

Tema relacionado: Todo lo que tienes que saber sobre la luna de sangre del 27 de julio

© REUTERS / Aly Song Así se vivió el último eclipse solar del año (vídeo)

Cabe destacar que este nombre no tiene que ver con la nomenclatura científica. "Los científicos y los astrónomos no llaman a estos eventos comunes lunas de sangre, al menos no en serio", escribió el periodista científico Ryan Mandelbaum en Gizmodo.

Curiosamente, el peculiar color rojizo del satélite es un reflejo del estado de la atmósfera de la Tierra: "Una Luna de color sangre es creada por las cenizas de incendios y volcanes, tormentas de polvo y polución que se filtran por la luz solar a medida que se dispersa alrededor de nuestro mundo", explicó la astrónoma Pamela Gay al portal Space.com.

Más aquí: Un fenómeno planetario: las mejores fotos de la 'Luna de sangre'