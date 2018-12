El cohete portador ruso Soyuz 2 con 28 satélites lanzado desde el cosmódromo Vostochni

El lanzamiento tuvo lugar a las 5.07 hora de Moscú (2.07 GMT) según lo previsto.

El cohete portador ya colocó exitosamente en la órbita de estacionamiento un bloque acelerador Fregat y los 28 satélites.

© Sputnik / Alexey Filippov Rusia lanzará 17 cohetes Soyuz con satélites OneWeb entre 2019 y 2021

Se espera que las naves espaciales se separen del bloque durante las próximas cinco horas y a las 10.00 Fregat empiece a salir de la órbita.

Los 26 satélites extranjeros pertenecen a EEUU, Alemania, Japón, España y Sudáfrica.

En particular, se trata del satélite japonés GRUS, 12 dispositivos estadounidenses Flock 3k y ocho de la serie Lemur, el sudafricano ZACube-2, el español Lume-1, así como los alemanes D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) y UWE-4.

Este lanzamiento es el último en el programa espacial ruso en 2018 y el 17º desde los cosmódromos rusos sin contar tres lanzamientos de los cohetes rusos Soyuz desde el centro espacial de Kourou en la Guayana Francesa.

Te puede interesar: 'Homo cosmicus': cinco desafíos y curiosidades que nos ha traído la era espacial

También se trata del cuarto despegue desde el nuevo cosmódromo Vostochni en su historia.