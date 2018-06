"¿Dónde están, extraterrestres?" Los científicos dan una respuesta

En la década de 1960, el astrónomo Frank Drake propuso una fórmula para calcular el número de civilizaciones en la vía láctea capaces de entrar en contacto con la humanidad. Esta fórmula es extremadamente simple, puesto que de todas las operaciones matemáticas solo usa la multiplicación y tiene la siguiente forma:

N = R * × f p × n e × f l × f i × f c × L

*

p

e

l

i

c

Aquí N es el número de civilizaciones listas para contactar; Res la velocidad de cambio de número de estrellas en la Galaxia; fes la cantidad de estrellas que cuentan con sistemas planetarios; nes el número promedio de planetas con condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de la vida en uno de estos sistemas; fes la cantidad de mundos aptos para la vida, donde realmente se originó la vida; fes la cantidad de planetas habitados donde surgieron seres inteligentes; fes la cantidad de civilizaciones extraterrestres listas para contactar tecnológicamente; y L es el tiempo durante el cual la comunidad mantiene la oportunidad y el deseo de hablar con los extraterrestres.

La fórmula es simple, pero el problema es que no sabemos los valores de las variables que la integran.

Tema relacionado: Astrofísicos aseguran que extraterrestres 'roban' estrellas

Está claro que cuando una fórmula tiene siete factores, cada uno de los cuales se calcula mediante prueba y error, se puede obtener cualquier cantidad de seres con ganas de contactar.

Anders Sandberg, Eric Drexler y Toby Ord, autores del estudio publicado en el portal de la biblioteca de la Universidad de Cornell, abordaron este problema de una manera más responsable. Los investigadores evaluaron la indeterminación de cada factor, es decir, la diferencia entre las estimaciones máximas y mínimas de la literatura científica.

Las conclusiones resultaron extremadamente decepcionantes. Según sus cálculos, la probabilidad de que estemos solos en la vía láctea es de entre un 53 y un 99,6%. Y si se trata de toda la parte visible de nuestro universo, es de entre un 39 y un 85%.

"¿Dónde están? Probablemente extremadamente lejos, y muy posiblemente más allá del horizonte cosmológico y nunca alcanzable", opinan los científicos.

Sin embargo, no es motivo para desesperarse. Estos resultados son producto de una gran incerteza de los valores de los coeficientes de la ecuación de Drake. La conclusión de los autores no es que el espacio esté deshabitado, sino más bien que simplemente no sabemos cuántas civilizaciones, de aquellas que buscan contacto, nos rodean.

Mientras tanto, el estudio de los planetas distantes, la reconstrucción del origen de la vida en la Tierra y la búsqueda de organismos en el sistema solar pueden aportar más claridad y, quizás, más optimismo.

Más: Descubren nuevos planetas parecidos a la Tierra