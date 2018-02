¿Apolo 15 fue un 'fake'? (vídeo)

El medio The Daily Star explica que el vídeo de la misión supuestamente permite cuestionar la autenticidad del vuelo espacial.

En la grabación se puede observar a los astronautas instalando el equipamiento científico en la superficie del satélite. En particular, los investigadores tratan de obtener material del suelo de la Luna. Para ello, uno de ellos utiliza un martillo.

Curiosamente, en la grabación se oye cada martillazo. Sin embargo, en el espacio no hay aire, por eso el sonido presuntamente no puede transmitirse y dichos golpes deberían ser completamente silenciosos.

"Las vibraciones no son capaces de viajar a través del vacío y no pueden oírse ni siquiera en las radios de los astronautas. Los golpes no deben producir sonido. No obstante, podemos oírlos", explicó el usuario Streetcap1 en su página de YouTube.

La novena misión tripulada del programa espacial ApoloApolo 15fue lanzada hacia la Luna el 26 de julio de 1971 mediante un cohete del tipo Saturno 5.

Poco antes, en 1969, se llevó a cabo la misión Apolo 11, durante la cual por primera vez un ser humano caminó por la superficie lunar. Desde entonces muchos ponen en duda tal logro, pero hay que destacar que se trata solo de suposiciones que no tienen fundamento científico probado.

