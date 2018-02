El 'pepino' extraterrestre enviado a nuestro sistema solar tiene un 'pasado violento'

Una vez descubierto por los astrónomos de Hawái, Oumuamua llamó la atención de los científicos y observadores gracias a su origen y extraordinaria forma.

El cuerpo celeste no se parecía a ningún asteroide visto anteriormente, lo que sentó las bases para varias especulaciones. Los expertos incluso trataron de comprobar si el extraño objeto era una nave espacial alienígena.

Para ello, un equipo científico escaneó la superficie del asteroide, pero la investigación resultó infructuosa. Sin embargo, los astrónomos, dirigidos por Wesley Fraser de Universidad de la Reina de Belfast (Irlanda del Norte), publicaron los datos de sus estudios en la revista Nature Astronomy.

Los investigadores pretendían revelar cuál era el pasado de Oumuamua y qué le esperaba en el futuro.

"Ahora sabemos que este 'pepino' espacial, además de su peculiar forma, tiene sus orígenes en otro sistema estelar y tuvo un pasado violento, por eso va dando tumbos de una manera caótica", explicó Fraser.

El científico agregó que el nuevo estudio contribuía a obtener una imagen más clara del cuerpo celeste completamente distinta de la mayor parte de los asteroides jamás observados.

Tras estudiar la luminosidad de Oumuamua, los investigadores concluyeron que el asteroide llevaba girando caóticamente miles de millones de años y seguiría haciéndolo en un futuro cercano.

Otra característica peculiar del cuerpo celeste consistía en su color rojo oscuro. No obstante, el estudio reciente reveló que su superficie estaba cubierta de manchas. Además, los astrónomos supusieron que el lado oscuro del cometa —que no se ve desde la Tierra— no era rojo, sino que tenía un color neutral.

Gracias a las observaciones, los científicos refutaron la hipótesis sobre la supuesta aeronave alienígena dando un paso considerable hacia la revelación de los misterios del visitante interestelar.