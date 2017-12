Esta es la verdadera razón por la que 'se evaporó' el agua de Marte

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos internacional y publicado en la revista especializada Nature, gran parte del agua que albergaba el planeta no desapareció, sino que sigue bajo su superficie. En otras palabras, Marte la absorbió como si se tratara de una gigantesca esponja.

"La humanidad ha reflexionado sobre esta cuestión durante mucho tiempo, pero nunca ha probado la teoría del agua que se absorbe por la simple reacción de las rocas", declaró uno de los encargados del estudio, Jon Wade, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

La clave podría estar en las rocas de basalto marcianas, que son ricas en óxido de hierro y, por lo tanto, capaces de retener un 25% más de agua en su interior que las terrestres.

Anteriormente, se consideraba que el agua se esfumó de Marte cuando este perdió el campo magnético que lo protegía de los vientos solares. Según los investigadores, la corteza del planeta rojo podría haber contenido una cantidad de agua comparable a la de un océano de más de 3.000 metros de profundidad.

No obstante, esto no significa que fuera posible "extraer" el agua —que podría contener bacterias y organismos vivos— de la superficie. Según los investigadores, una vez dentro de las rocas, esta sustancia no puede volver a la superficie.

Pero, ¿por qué nuestro planeta nunca ha experimentado un proceso similar? De acuerdo con los investigadores, "Marte es un planeta mucho más pequeño que la Tierra, con un perfil de temperaturas diferente y un contenido más elevado de hierro en su manto de silicato", algo que hace que su superficie sea más propensa a la reacción de las aguas superficiales.

Más: ¿Qué son las formas que la NASA ha fotografiado en Marte?

"Debido a estos factores, la química geológica del planeta arrastra el agua hacia el manto, mientras que en la Tierra primitiva, las rocas hidratadas tendían a flotar hasta que se deshidrataban", concluyó Wade.