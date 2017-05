Astronauta habla sobre su accidente fuera de la EEI: "No podía comunicarme con nadie"

A pesar de su mala experiencia, Parmitano asegura que "En el espacio, la posibilidad de que se produzca un accidente es muy baja, pero las consecuencias pueden ser muy graves. Yo no creo que el espacio sea más peligroso que otros entornos. Simplemente es necesario tomar más precauciones y más entrenamiento", declaró en una reciente entrevista al diario ARA.

El accidente que sufrió el astronauta afectó a su mochila "que es lo que te mantiene con vida". El agua entró en el sistema de ventilación del traje espacial y este líquido, que en condiciones de microgravedad se vuelve parecido a la gelatina, acabó acumulándose en su cabeza "me tapó los ojos, la nariz y las orejas. Solo podía respirar por la boca, no podía escuchar, no me podía comunicar con nadie porque el micrófono estaba cubierto de agua y no podía ver. Pude volver dentro [de la EEI] sin ayuda de nadie", explica.

El 'susto' se produjo el 16 de julio de 2013, y es el único incidente de este tipo que ha sufrido un astronauta fuera de una estación espacial.

"Fue un episodio muy interesante porque nadie pensaba que aquella avería pudiera llegar a producirse. Si nos pensábamos que la exploración espacial era una tarea ordinaria, este accidente nos recordó que no lo es y que todavía estamos explorando nuestros límites. No somos colonizadores, somos exploradores y estamos aprendiendo qué representará para nosotros ir más allá de la Tierra", explicó en declaraciones al medio.

La dura preparación a la que se tienen que someter los futuros astronautas fue decisiva para que el accidente no acabara de forma fatal.

"La clave para utilizar el miedo como la herramienta que es y no caer en el pánico es el entrenamiento. Antes de ir al espacio pasamos literalmente centenares de horas bajo el agua vestidos con un traje espacial, aprendiendo a utilizarlo y a navegar por la estación. Gracias a esto me salvé".

El astronauta, que pasó 167 días en la EEI, también restó glamour a su profesión, aunque puso en valor todas las tareas que se realizan en la estación.

"En la EEI solo somos seis y todo el mundo hace de todo. Desde el experimento más complejo y emocionante hasta limpiar los lavabos. Los astronautas entendemos que tenemos que poner el 100% de nuestras capacidades en cualquier tarea. Cuando yo limpio el lavabo permito que otra persona haga un experimento importante. Por lo tanto, no hay ninguna tarea irrelevante".

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.