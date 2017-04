"Con el Tianzhou 1, China imita a la URSS"

El Tianzhou 1 tiene una longitud de un poco más de 10 metros y es la mayor nave espacial construida por China. Pesa cerca de 13 toneladas, incluidas unas 6,5 toneladas de carga útil, lo que es dos veces más que la carga útil de los cargueros rusos y estadounidenses. Es capaz de llevar a bordo dos toneladas de combustible, mientras que Cygnus y Gragon tienen una cámara única, y por lo general no están diseñadas para el transporte de combustible para repostar la estación espacial.

El experto del Instituto de Aviación de Moscú Serguéi Filipénkov afirma que China repite exactamente la forma en la que la Unión Soviética desarrollaba su industria espacial. Pero su equipo de a bordo es mucho mejor y utilizan la tecnología digital que tiene un gran potencial para los vuelos espaciales tripulados y no tripulados.

Las 6,5 toneladas de carga útil, en comparación con las dos y algo toneladas de Progrés y las 2,5 toneladas de los cargueros de EEUU, ayudarán a China a usar más eficazmente su estación espacial, de acuerdo con el miembro de la Academia Rusa de Cosmonáutica Alexandr Zhelezniakov.

El carguero Tianzhou 1 tiene un peso relativamente bajo para su clase, aunque sus especificaciones detalladas no han sido reveladas, destaca Zhelezniakov. Pero se puede suponer que una masa relativamente pequeña de la nave se puede lograr mediante el uso de nuevos materiales compuestos, que son más ligeros que el mismo metal, de manera que la relación entre el peso total y la carga distribuida a la órbita es muy buena. Mucho mejor que la del Progrés o Cygnus.

"Para la industria espacial del mundo es también un acontecimiento muy importante. Ha aparecido otro jugador en el mapa que comienza la investigación espacial a toda máquina. Antes, esta experiencia del manejo de una estación espacial orbital la tenían solo Rusia y Estados Unidos. Ahora China se ha unido a este club, lo que promoverá el desarrollo de la cosmonáutica en general", opina el especialista.

El investigador del Instituto Chino para las tecnologías de cohetes Jin Yinshi considera el lanzamiento del carguero un gran avance en el programa espacial de China:

"El lanzamiento de la nave de carga Tianzhou 1 tiene una gran importancia. El cohete usado para lanzarla pertenece a una nueva generación de cohetes portadores de China que funcionan con oxígeno líquido. Su capacidad de carga es muy alta. También hemos pasado a una nueva etapa del suministro de las cargas, de acoplamiento automático con la estación orbital y abastecimiento de combustible durante un vuelo autónomo", dice el experto.

© REUTERS/ Chila Daily

Long March-7 rocket and Tianzhou-1 cargo spacecraft are seen as they are transferred to a launching spot in Wenchang, Hainan province, China, April 17, 2017.