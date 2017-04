¿Vida inteligente? Los astrónomos descubren otro planeta habitable

"Se trata del exoplaneta más interesante que he visto en los últimos diez años. No podríamos haber imaginado encontrar un candidato mejor y más prometedor para responder a una de las preguntas más importantes de la Ciencia: la de si existe o no vida inteligente fuera de la Tierra", apuntó Jason Dittmann, del Centro de astrofísica Harvard-Smithsonian.

© Pixabay/ La superficie de Marte (ilustración)

Según el artículo, publicado en la revista Nature , la localización del planeta rocoso LHS 1140b es relevante porque se encuentra orbitando a una distancia prudente de su estrella, en la que el agua puede existir en estado líquido y la vida es posible. Los astrónomos afirman que recibe la mitad del calor y de la luz que la Tierra del Sol y que su clima es parecido al marciano.

"Que gire alrededor de una enana roja [una estrella pequeña y relativamente fría] también es una buena noticia porque rota muy poco a poco y, por tanto, expulsa bastante menos llamaradas que otras con la misma masa".

A partir de ahora, los astrónomos se centrarán en estudiar su atmósfera y en ver cómo reacciona al calor que recibe de su estrella, lo que les ayudará a determinar si es posible que albergue vida.

En los últimos años, las esperanzas de encontrar vida inteligente en el espacio han vuelto a surgir a raíz del descubrimiento de siete exoplanetas en TRAPPIST-1, tres de los cuales aspiran a convertirse, si no en gemelos de la Tierra, en sus primos hermanos.

Lea más: Disfruta de un tour por un planeta recién descubierto, cortesía de la NASA (vídeo)

Cerca de Próxima Centauri, en la constelación Centaurus, la NASA descubrió también otro planeta en 2016 capaz de albergar vida.

