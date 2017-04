Yuri Usachov, cosmonauta ruso: "Tanto la Luna como Marte deben estar en el horizonte"

Usachov reconoce que, cuando era un niño jamás pensó que podría llegar a ser cosmonauta. "Las exigencias eran tremendas, y solo los que eran tremendamente valientes o los que estaban lo bastante locos podían aspirar a conseguirlo. Había que ser el más listo, el más sano, el más todo", explica.

Para poder ser capaz de viajar al espacio, también considera que "Es muy importante la motivación, porque durante el entrenamiento te vas a preguntar: ¿Realmente quiero pasar por todo esto? Sin esa motivación no podrás recorrer todo el camino".

En la entrevista mantenida con el periódico español ABC , Usachov se queja de la " propaganda política " que rodea a la exploración espacial, la misma que hace que en ocasiones no se recuerde lo suficiente a los cosmonautas. "Creo que incluso cuando se lanzó el proyecto Intercosmos [una iniciativa soviética para integrar a los cosmonautas de otros Estados socialistas a la carrera espacial] y empezaron a volar al espacio ciudadanos del este de Europa, en Occidente se hablaba mucho más de lo que hacían los estadounidenses. Creo que es una pena, porque ese tipo de políticas empobrecen a la gente y no les permite ver la grandeza del conjunto, de la conquista del espacio", afirma.

Al hablar de sus experiencias en el espacio, el cosmonauta recuerda su primer paseo espacial y recuerda que "en ese momento te conviertes en alguien extremadamente consciente de ti mismo y sabes que cualquier pequeño error que cometas te puede costar la vida. Lo bueno es que puedes ver el espacio a tu alrededor, sin ninguna ventana en medio".

"Lo que más temía es que yo fallara y los arneses se soltaran. Si eso ocurre, te alejas de la estación y es imposible que puedas volver al interior (…). En ese caso, volarás un poco, hasta que dure tu sistema de supervivencia. Después de eso, mueres. Te asfixias".

Preguntado por si le gustaba alguna película de temática espacial, Usachov reconoció que "no nos recomiendan ver ese tipo de películas", y añadió que "en todas las películas estamos hartos de ver cómo los estadounidenses salvan el mundo. Es paradójico: los estadounidenses luchan siempre contra todo el mundo y siempre son los que lo salvan".

El histórico cosmonauta considera que las divisiones entre China, EEUU y Rusia no benefician al progreso en la investigación espacial y que las tres naciones tendrían que unir esfuerzos para explorar el cosmos.

"Creo que sería infinitamente más fácil, mejor y más barato si estas grandes potencias trabajasen juntas en sus grandes proyectos de exploración del espacio, como lo son Marte o la Estación Espacial Internacional. Si en vez de construir una o dos naves todos juntos, cada uno intenta montar su propia estación y su nave, será una pérdida de dinero tremenda", explica.

En cuanto al futuro, Usachov se muestra partidario de pasar a la producción industrial en el espacio, ya que, por ejemplo, defiende que la ingravidez puede ayudar a producir productos más eficientes, como chips informáticos, aunque "Tanto la Luna como Marte deben estar en el horizonte", recuerda.

Al hablar sobre la conveniencia de viajar primero a la Luna para preparar una misión a Marte, Usachov lo tiene claro "Mire, imagine que usted prepara un viaje a Rusia y decide hacer primero un viaje a París, para entrenarse para Rusia. Pues no. Vaya directamente a Rusia y no pierda tiempo en París, porque son dos cosas muy diferentes [risas]. Creo que intentan despistarnos y colarnos la idea de ir a la Luna en vez de trabajar directamente en el viaje a Marte. No sé si es un juego o es que algo se me escapa".

Precisamente, al abordar un futuro viaje al planeta rojo, Usachov se muestra pesimista "si tuviéramos una buena razón para ir a Marte, en diez años llegaríamos a Marte. Lo que ocurre es que de momento no tenemos una razón de peso para ir a Marte".

"Ir, para solo colocar la bandera y estampar la huella del pie no tiene sentido. Si consiguiéramos hacer un proyecto internacional, el viaje sería mucho más barato y sencillo, pero ahora mismo tardaríamos un año en tan solo decidir quién será el primero en poner su pie sobre Marte. ¿Quién debe? ¿El que paga más, el que ha invertido más en tecnología? [risas]. Si no resolvemos este tipo de problemas, no volaremos nunca a Marte", concluye.

