Diseñador cósmico ruso comenta la amenaza de la militarización del espacio

"Primero, se extenderán los cohetes de componentes reutilizables que llevarán la carga comercial a la órbita, y luego, si hace falta, los satélites de comunicación o aparatos militares capaces de derribar a los satélites enemigos", sostuvo.

El científico recordó que cuando empezaban los desarrollos de las naves espaciales, la idea original no consistía en estudiar el espacio, sino en llevar cargas de combate a la órbita.

"No hay que tenerle miedo, porque la vida no se detiene. En el mismo coche que conducimos todos los días se puede instalar una ametralladora, como lo hacen los terroristas en Siria, pero esto no significa que haya que negarse al uso de este vehículo", explicó.

El diseñador ruso también comentó el significado de los avances de la empresa estadounidense SpaceX, que logró llevar a cabo un lanzamiento del Falcon 9 con una etapa recuperada.

"Lo que hicieron los expertos estadounidenses, encabezados por Elon Musk, es un gran logro. La idea de salvar los componentes del cohete ha existido desde hace mucho tiempo. En la época soviética, estaba previsto aplicar tecnologías semejantes para el lanzador Energía, que, por desgracia, realizó solo dos lanzamientos".

Kátorguin aseguró que si ante Rusia se plantea ahora la tarea de crear sistemas de recuperación de etapas, los especialistas del país eslavo los desarrollarán en 3-4 años si hay financiamiento adecuado.

​Mientras tanto, SpaceX tampoco va a estar parado y seguirá desarrollando nuevas tecnologías espaciales.

"La competencia es competencia. Empujará hacia adelante nuestro pensamiento científico, nos animará a trabajar más duro y con más ahínco", comentó el especialista.

Lea también: "El escudo antimisiles de EEUU obliga a Rusia a crear armas antisatélite"

Según el diseñador, Rusia tiene una gran ventaja ante los estadounidenses en el ámbito espacial. Se trata de los motores RD-180, usados ampliamente en EEUU.

"La ventaja competitiva más importante son los motores RD-180, listos para el trabajo, utilizados exitosamente, con soluciones técnicas que nadie ha superado todavía, y que durante mucho tiempo seguirán siendo los mejores del mundo", declaró.

Asimismo, en Rusia se está desarrollando el lanzador de la clase superpesada Angara-A5B. Kátorguin aseguró que su creación está motivada tanto por el estudio del espacio, como por la seguridad informativa de Rusia.

Vídeo: Primeras imágenes del cohete más avanzado del mundo

"Gracias al lanzador superpesado podremos llevar a la órbita una potente central eléctrica espacial y telescopios de gran alcance, que nos permitirán desarrollar mejor el espacio y garantizar la seguridad de la información de Rusia", explicó.

"Además, la órbita geoestacionaria se ha ensuciado con aparatos cósmicos usados. Para sacarlos de allí hace falta un lanzador superpesado equipado con los dispositivos adecuados, capaces de echar los restos de los aparatos al espacio profundo o, por el contrario, llevarlos a la atmósfera de la Tierra para que se quemen allí", añadió.

Por último, el científico ruso señaló que los lanzadores superpesados ayudarán a combatir la amenaza de los asteroides.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.