Otro asteroide del tamaño de un autobús pasa al lado de la Tierra

El asteroide, llamado 2017 BX, tiene aproximadamente el tamaño de un autobús, según las estimaciones de la NASA.

​Newly discovered asteroid #2017BX will be whizzing by us Tuesday 11:54 PM EST at just over half the distance to the Moon! pic.twitter.com/JYflDcHrJ2

Fue apodado 'Rerun' por los astrónomos de Slooh en honor al papel del actor Fred Berry en la serie de los 70 'What's Happening!!'. Se trata del segundo asteroide de este tamaño que pasa cerca de la Tierra en las últimas tres semanas.

'Rerun' fue descubierto el 20 de enero. La NASA estima su tamaño en unos 8,5 metros de diámetro. El ancho podría oscilar entre los cuatro y los 14 metros. Su aproximación más cercana, que ocurrió justo antes de la medianoche, tuvo lugar a 261.119 km de la Tierra, lo que es un 30% más cerca de lo que el planeta azul está de la Luna.