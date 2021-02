Un gobernador critica la "burocracia irracional" que bloquea el uso de Sputnik V en Brasil

"Lo que población quiere es que la Anvisa [la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria] analice si la vacuna es segura o no es segura, si es eficaz o no, y no que adopte esa postura burocrática irracional de negarse a analizar (…) eso es no poner en valor la vida humana, que es lo que debería ser más relevante en este momento", lamentó el funcionario.

La Anvisa todavía no autorizó el uso de emergencia de la Sputnik V alegando que incumple un requisito básico: la realización de ensayos clínicos en fase tres en territorio brasileño.

No obstante, la agencia podría estar a punto de eliminar esta condición de su reglamento interno, según avanzó en exclusiva a Sputnik el presidente del laboratorio União Química, Fernando Castro Marques, más temprano este mismo 3 de febrero.

El gobernador de Bahía, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), firmó hace tiempo un pre-acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF) para acceder a 50 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, y no entiende por qué el gobierno de Jair Bolsonaro no ha puesto más facilidades.

De hecho, a mediados de enero, el gobierno de Bahía presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Federal para poder ejecutar directamente la compra de las vacunas, sin esperar a que tomara la iniciativa el Gobierno federal.

De momento, el Gobierno brasileño dice estar en conversaciones con las autoridades rusas, pero hasta ahora no firmó ningún contrato con los impulsores de la vacuna Sputnik V.

Costa considera que los obstáculos en Brasil tienen que ver con prejuicios originados por el lugar de origen de la vacuna.

"No tengo dudas (…) a otras vacunas no se les pusieron las mismas dificultades, hay un cuño ideológico de prejuicio con la ciencia y la investigación cuando [la vacuna] tiene nacionalidad rusa [o] china", criticó el gobernador.

El funcionario remarcó que "la negación de la ciencia no tiene cabida en el mundo actual" y que no será legitimada por la justicia brasileña, por lo que confió en que finalmente haya luz verde para Sputnik V.

Además, señaló la "paradoja" que supone que la población brasileña esté siendo inmunizada con una vacuna que tiene poco más de 50% de eficacia y que no publicó sus ensayos clínicos completos (en referencia a la Coronavac, del laboratorio chino Sinovac), mientras que la vacuna Sputnik V, con una, no puede usarse porque no fue testeada en Brasil.

"No tiene ningún sentido", criticó.

El gobernador alabó el "extraordinario cuerpo técnico" de la Anvisa, pero afirmó que en los últimos tiempos la ciencia quedó relegada a un segundo plano en favor de intereses políticos e ideológicos, en referencia a una intromisión del Gobierno de Bolsonaro.

"Desgraciadamente, Brasil se convirtió en un caso de pésima gestión de la pandemia", subrayó, y culpó al "negacionismo" de las autoridades federales, que en su opinión tuvo un peso fundamental para que el país sea al día de hoy el segundo con más muertes por COVID-19 en todo el mundo.

Según los datos más recientes del ministerio de Salud, Brasil ya suma 226.000 fallecidos y 9,2 millones de casos confirmados de la enfermedad, que vive un serio repunte en las últimas semanas, especialmente en los estados del norte del país.