Delegado de paz del ELN acusa a Gobierno de Duque de "venganza" por amenazar a Cuba

En entrevista con Sputnik, el comandante del ELN Pablo Beltrán criticó la amenaza del Gobierno colombiano de romper relaciones con Cuba si no entrega a los jefes de la insurgencia refugiados en La Habana. Además, aseguró que se han mantenido contactos directos e indirectos con la Administración de Iván Duque.

El comandante guerrillero Pablo Beltrán, quien fungió como jefe negociador del ELN en el proceso de paz y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), contestó a la arremetida del Gobierno de Iván Duque contra el ELN y contra Cuba. El comandante guerrillero contestó, desde La Habana, un cuestionario enviado por Sputnik sobre los últimos hechos de la vida política en Colombia.

Beltrán, quien llevó el liderazgo de la negociación de paz por más de cuatro años, respondió a la solicitud de extradición que ha elevado el Gobierno colombiano, a la vez que la derecha colombiana pide al Ejecutivo romper relaciones con Cuba por la supuesta connivencia con el "terrorismo". Pero en especial, quienes piden el rompimiento de la diplomacia lo hacen como reacción a la ratificación de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo que presenta anualmente el Gobierno de EEUU.

Beltrán habla justo en momentos en que se cumplen dos años del rompimiento de las negociaciones de paz con el Gobierno de Iván Duque, quien se levantó de la mesa luego de que el ELN explosionó un coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, que dejó como saldo 22 uniformados muertos y 87 heridos.

—Medios de comunicación colombianos difundieron un documento del Gobierno en el que se asegura que Cuba tiene un plan para interferir en Colombia a través del ELN, ¿qué opina de esto?

—Las fuerzas de ultraderecha de EEUU presionaron a [Donald] Trump para recrudecer los ataques contra Cuba, y dentro de esta ofensiva los seguidores del expresidente [Álvaro] Uribe hacen su parte azuzando a Duque para que tome medidas en contra de la isla; con tal propósito organismos de inteligencia prefabrican supuestas pruebas de injerencia cubana en Colombia.

—En Colombia se viene ambientando el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, con el argumento de que la isla protege al "terrorismo", pues se ha negado a entregar a la comandancia del ELN que se encuentra allí. ¿Están dispuestos a ser el motivo por el cual se rompa esta relación?

—El Gobierno de Santos (2010-2018) pidió a Cuba ser sede del diálogo con el ELN en 2018; cuando llegó el Gobierno de Duque abrimos contactos confidenciales para reanudar conversaciones, lo cual no fue posible y ante esta realidad procede aplicar el protocolo de ruptura y retorno nuestro como negociadores de paz, que Duque no quiere cumplir; este es el motivo por el que no hemos retornado a Colombia.

Después del ataque de enero de 2019 contra el principal cuartel de la Policía militarizada en Bogotá, el Gobierno ha querido cobrar venganza con la Delegación de Diálogos y pide que nos capturen. Demanda que nadie cumple porque todos los países le dicen a Duque que debe cumplir el citado protocolo.

—Desde hace dos años la comandancia del ELN se encuentra en Cuba, ¿se puede dirigir un ejército desde otro país?

—El primer comandante del ELN está en la isla porque el Gobierno de Santos le informó al de Cuba que él solicitaba hacerse unas revisiones a su estado de salud en instituciones médicas cubanas; este es el propósito humanitario de su presencia acá. Aureliano y mi persona también somos de la Dirección Nacional, pero estamos dedicados a labores de paz encomendadas a la Delegación de Diálogos. Entonces, como puede observar, los tres estamos desligados de tareas de conducción de nuestros frentes guerrilleros en el país.

—¿Este tiempo en la isla le ha cambiado en algo su percepción sobre Colombia y la guerra?

—El conflicto interno colombiano uno lo percibe de acuerdo a la esquina desde donde lo mire. Desde 2016 soy el jefe de la Delegación de Diálogos, lo que me ha permitido interactuar con personas e instituciones amigas de la paz de Colombia y, como en toda conversa, uno aporta unas ideas y los interlocutores aportan otras. El intercambio siempre enriquece.

—¿El ELN tendría interés en volver a una mesa de negociación con el Gobierno de Iván Duque o esa mesa ya está cerrada?

—Al Gobierno siempre le hemos expresado el interés por abrir una mesa de conversaciones sin requisitos previos, tomando como base lo avanzado con el Gobierno anterior, y si Duque tiene objeciones y agregados le hemos dicho que los lleve a la mesa para dialogar sobre ellos.

—Ustedes han dicho que mantienen contactos reservados con el Gobierno, pero el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, lo niega. ¿Cómo se explica esta contradicción?

—Pese a las diferencias existentes con el Gobierno, siempre hemos mantenido comunicaciones y contactos confidenciales, directos e indirectos, con el propósito de abrir una mesa de conversaciones. Si el Comisionado de Paz dice lo contrario es por conveniencia política, a él Colombia lo conoce más como un personaje de lenguaje confrontativo; además él, que fue seminarista y es del Partido Conservador, sabe que decir mentiras es pecado.

—Esta semana el mismo Ceballos denunció que ustedes habían secuestrado y asesinado al concejal de Argelia, en el departamento del Cauca, Fermiliano Meneses, ¿Cómo explican ustedes este crimen?

—En esa zona del Cauca las muertes por violencia sociopolítica son incontables y, si mal no recuerdo, a Ceballos lo encargaron de resolver ese problema, que en cambio se ha recrudecido. Sobre este caso que menciona no tengo información.

—¿Qué información tienen de la muerte de Uriel, el comandante del Frente Occidental de Guerra, en el departamento del Chocó?

—Él se encontraba dictando un curso sobre trabajo social cuando dos francotiradores lo tirotearon por la espalda, lo que demuestra que el régimen aplica la pena de muerte, si lo tenían ubicado con anterioridad, ¿por qué no lo capturaron?

—Muchas veces vimos como el mismo Uriel realizaba operaciones que obstaculizaban el avance de la mesa de negociaciones, como algunos secuestros…

—Santos desde el inicio de conversaciones colocó el requisito de hacerlas en medio del conflicto, el ELN dejó constancia de la necesidad de acompañar la negociación con el cese bilateral; por tanto acciones militares que hagan las dos partes durante el desarrollo de las rondas de conversaciones no se interpretan como una infracción a lo acordado.

—¿El Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, firmado hace 4 años, les dejó alguna lección sobre la búsqueda de una salida política al conflicto armado colombiano?

—Estos cuatro años han sido un nuevo ciclo de guerra que deja un genocidio de líderes sociales , defensores de derechos humanos y excombatientes. Con este exterminio el régimen mata en la cuna a fuerzas alternativas que le pueden arrebatar el poder, por tanto detener este genocidio requiere sacar la violencia de la política, decisión que la sociedad colombiana debe imponerle al régimen, porque por voluntad propia no quiere hacerlo. Para empoderar a la sociedad como protagonista de la paz, el modelo de negociación debe incluirla desde el principio. Esta es la primera lección que extraemos.

El obsoleto modelo que aplica la élite dominante desde hace 60 años consiste en desmovilizar una guerrilla, echarle la culpa de todo y nada cambia en el país; esto lo dice el escritor William Ospina. Un nuevo modelo de negociación de paz debe dejar atrás este, que solo engendra nuevos ciclos de guerra en Colombia. Esta es otra lección que hemos aprendido.

—Recientes informes advierten que la firma del Acuerdo de Paz por parte de las FARC sirvió para fortalecer al ELN quien copó espacios de la antigua guerrilla y creció en número de hombres, ¿eso es cierto?

—La expansión del narcoparamilitarismo demuestra cómo el régimen intenta copar los espacios que dejaron las FARC, lo que produce un llamado desde muchas regiones para que vayamos a apoyarlos, pero como somos una fuerza pequeña no podemos ir a todas las partes. A donde han ido nuestros Frentes han debido luchar mucho para sostenerse, así ocurre, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, donde además de combatir a los Rastrojos [grupos paramilitares] , ahora el régimen lleva a narcoparamilitares que trae de Urabá.

—¿En algunas regiones, como en el Cauca, el ELN parece estar librando una guerra con las disidencias de las FARC. ¿Cuál es la relación que sostienen con este tipo de organizaciones?

—En el Cauca hay distintos grupos derivados de las FARC, con los cuales los frentes del ELN mantienen canales de comunicación para tratar problemas que a diario surgen; pero lo más complejo es que existen bandas que actúan bajo planes del Comando Específico del Cauca [que reúne a todas las tropas del Gobierno], las cuales hacen operaciones de bandera falsa, que consisten por ejemplo, en atacar a las FARC haciéndose pasar por el ELN y viceversa.

—Incluso se ha hablado de que el dirigente disidente de las FARC Iván Márquez se habría reunido con alias Pablito, comandante del ELN en Arauca, para buscar una alianza, ¿tiene información de eso?

—Eso no es cierto, esa reunión nunca la hubo; pero sí existe comunicación con los distintos agrupamientos derivados de las FARC, para resolver líos como los que antes le comentaba.

—Las FARC ha denunciado que en algunas regiones el ELN es quien está matando a sus integrantes que dejaron las armas, ¿qué les responde?

En varias declaraciones nuestra Dirección ha expresado que respeta las distintas opciones que han tomado los agrupamientos derivados de las FARC: 1) los que se mantienen dentro de los Acuerdos, 2) los que se han salido de ellos, 3) los que nunca entraron. Ha habido choques que no se solucionaron previamente con el diálogo, pero la voluntad que existe es ante todo resolver los problemas conversando y haciendo acuerdos.