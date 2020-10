"Hace falta deportividad y no tanta competitividad": el triatleta español que cedió el pódium a su rival

Ocurrió en la parte final del Triatlón Ciudad de Santander. James Teagle, que iba tercero en la carrera, se equivocó de ruta a pocos metros de llegar a la meta. Diego Méntrida, que iba detrás de él luchando por el pódium, consiguió adelantarle aprovechando el error del británico, pero al darse cuenta de su fallo, decidió parar y dejar pasar a Teagle, cediendo así su puesto para dejarle tercero en la competición.

El gran gesto de deportividad del triatleta madrileño dio la vuelta al mundo y ha llegado a emocionar a actores como Will Smith, que le dedicó todo un vídeo alabando su humanidad: "Me has hecho llorar, Diego, eres un ejemplo mundial", decía el popular actor tras la muestra de deportividad del triatleta español, que renunció al tercer puesto en beneficio de su rival.

Diego Méntrida renunció al tercer puesto en beneficio de su rival © Foto : Cortesía de Diego Méntrida

—Es una decisión que tuviste que tomar en décimas de segundo, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Por qué lo hiciste?

—Sí, en ese momento todo ocurrió muy rápido. Cuando vi que se pasaba la salida del desvío a meta al principio no me dio tiempo a razonar lo que estaba pasando, luego mi primera reacción inconsciente fue aminorar la velocidad y mirar hacia atrás para ver qué había pasado. Y ahí fue cuando casi instintivamente me paré antes de cruzar la línea de meta para dejarle entrar en la tercera posición, que es la que se merecía.

—Numerosos medios de comunicación nos hemos hecho eco de tu gesto, ¿pensabas que ibas a tener tanta repercusión? ¿Lo volverías a hacer?

—No, en absoluto, nunca me hubiera imaginado que pudiera llegar a tantos medios de comunicación y a tantos países distintos. Esta vez fue una situación inesperada y mi respuesta casi que automática, creo que muy difícilmente se pueda volver a repetir, pero en ese caso haré lo que me salga en ese momento que es lo que hice esta vez.

—¿Habías actuado así alguna otra vez durante una carrera?

—Hasta el momento no me había encontrado con una situación similar, pero sí que es verdad que el triatlón es un deporte en el que existen muchas muestras de compañerismo, por lo que no considero que este gesto sea una excepción, sino lo habitual.

—Supongo que viste las imágenes de Will Smith cuando te dice que es tu colega y que te quiere. ¿Cómo las ha recibido?

—Sí, la verdad que me sorprendió enormemente, ya que en ningún momento me esperaba que alguien como él fuera ni siquiera a ver el vídeo, y menos aún a hacer un vídeo dándome la enhorabuena, así que estoy muy agradecido.

Will Smith se rinde ante el deportivo gesto de Diego Méntrida:

"Me has hecho llorar".

—¿Qué sientes cuando ves que tanta gente te pone como ejemplo?

—Es un privilegio y un verdadero orgullo. Y me alegra que se muestren los valores del deporte en todo el mundo.

—¿Crees que en los deportes falta deportividad? Quizá gestos como el tuyo no deberían ser la excepción, ¿cómo lo ves?

—Sí, yo creo que esto debería ser lo habitual, pero puede ser que exista un exceso de competitividad y por ello estas situaciones parece que son una excepción.

—¿Qué te dijo el otro atleta al que dejaste pasar?

—Me dio las gracias en varias ocasiones, y me comentó que no se esperaba que me fuera a parar y que me agradecía el detalle.

Cuando la deportividad es más importante que el premio ➡️ Nuestro antiguo alumno, #DiegoMéntrida, dejó que su compañero cruzara la meta del Triatlón de Santander antes que él, otorgándole el 3er puesto de la carrera. Gracias por enseñarnos tus valores, ¡eres un gran ejemplo! pic.twitter.com/J0Qcvo5EiD — Colegio Brains (@Colegio_Brains) September 25, 2020

—De todos los mensajes que te han llegado, ¿con cuál te quedas?

—Es cierto que me han escrito varios personajes públicos como actores o artistas, y yo creo que es muy positivo ya que ellos tienen muchos seguidores y el mensaje de deportividad y compañerismo llega mucho más lejos. Pero sin duda me quedo con muchos profesores de colegios e institutos que me han escrito diciéndome que han puesto el vídeo en sus clases como ejemplo.

—¿Sabes si algún otro famoso aparte de Will Smith ha dicho algo sobre tu gesto?

Me han dado la enhorabuena otros actores y cantantes, incluso varios futbolistas y deportistas de alto nivel. Es un orgullo recibir la enhorabuena de gente como ellos.

—¿Tienes algún otro proyecto deportivo en mente? ¿En qué estás inmerso actualmente?

—Ahora mismo, con la pandemia actual es difícil organizarse un calendario de pruebas en el futuro. Así que de momento seguiré entrenando y compaginándolo con los estudios universitarios sobre todo disfrutando del deporte.