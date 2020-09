Tensión en el Mediterráneo: ¿pueden Turquía y Grecia llegar a un conflicto militar abierto?

Según Uluc Ozulker, las relaciones entre ambos países históricamente han sido inestables y propensas a altibajos bruscos y considera que se deben tomar en cuenta tres puntos principales para tratar de resolver esta disputa bilateral que aparentemente no tiene salida.

El lado griego necesita abandonar su "gran Idea", dentro de la cual Atenas quiere alcanzar las fronteras de la Grecia de la época antigua. En todas las demás cuestiones, las partes deben establecer en primer lugar un canal de diálogo basado en la amistad, la cooperación y la confianza mutua. Es importante cómo se puede establecer exactamente ese canal, por ejemplo, el turismo marítimo y el transporte marítimo es tan importante para Grecia como para Turquía.

El exdiplomático explicó que ambos países pueden llegar a establecer una cooperación greco-turca en varias áreas del Mar Egeo siempre y cuando las relaciones se basen en la política de compartir los recursos de la región.

© Foto : Pixabay / foxycoxy Disputa del Egeo: ¿cómo la controversia entre Grecia y Turquía recuerda la de Colombia y Nicaragua?

Sin embargo, cree que por ahora es poco probable que Turquía y Grecia se sienten en la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo, por lo que de momento Atenas estaría empleando una estrategia internacional para tratar de "acorralar" a Turquía.

"La parte griega tiene una lista de siete puntos sobre los que está haciendo sus reclamos. Turquía, por su parte, no tiene intención de siquiera discutir estas afirmaciones. ¿Cómo y con qué en esta situación pueden las partes ir a juicio? Esto es un callejón sin salida. Obviamente, en condiciones normales Grecia no puede hacer frente a Turquía. Así que apela a la UE y pide a Occidente que muestre 'solidaridad'. Esto significa la imposición de sanciones contra Turquía, en un intento de acorralarla", señaló.

Uluc Ozulker considera poco probable que se produzca un enfrentamiento militar abierto entre ambos países, aunque tampoco ve viable que lleguen a un acuerdo en un futuro próximo, según él, lo más probable es que el statu quo se mantenga a favor de Turquía porque esta disputa no beneficia a nadie.

"No creo que se produzca un enfrentamiento militar entre los dos países, pero imaginemos hipotéticamente que sí. En esta situación, quedará mucho más claro para qué adquirimos el S-400. Todo el mundo estaba tan interesado en qué propósitos y contra quién se compraban. Bueno, no lo compramos contra alguien. Sin embargo, gracias a ellos, tenemos la oportunidad de hacer una especie de advertencia a los "cabezas calientes" que no deben cruzar la línea", concluyó.