Agradecer: la razón por la que Natalia Oreiro quiere ser ciudadana rusa

"Para mí sería un honor desde lo simbólico (ser ciudadana); claramente yo no voy a ir a vivir a Rusia, tengo mi residencia en Argentina y mi hijo va a la escuela en Argentina, pero es una forma de agradecer todo ese amor que ellos me dan y que de alguna manera queda plasmado en la película", dice Oreiro a días del estreno mundial de Nasha Natasha, un documental que cuenta la vida de la artista y su relación con el país euroasiático.

El director uruguayo Martín Sastre vuelve a dirigir a la cantante de 42 años luego de, aunque ahora en una obra sobre la gira que realizó Oreiro por Rusia en 2014, donde recorrió 16 ciudades y completó 44.700 kilómetros en autos, aviones y el famoso tren Transiberiano.

El fanatismo ruso por la figura de Oreiro comenzó con Muñeca brava, telenovela del canal argentino Telefé que protagonizó en 1998 junto al actor Facundo Arana y que ya lleva 14 repeticiones en el país euroasiático.

Desde entonces, la también embajadora de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) suele realizar recitales multitudinarios en Rusia.

"Desde la primera vez que fui sentí una cercanía muy fuerte con ellos y también de ellos hacia a mí, que es emocional y muy difícil de ponerlo en palabras, un poco por los personajes que en un principio conocieron y fue el inicio de este vínculo, pero después también porque yo estuve allá filmando una serie en ruso (Al Ritmo del Tango, en Pervy Canal), trato de aprender su idioma y tengo un nombre que en Rusia es muy común", cuenta la artista.

Justamente, Nasha Natasha significa "nuestra Natalia", y ese sentimiento de apropiación puede verse a lo largo la cinta que se estrena el próximo 6 de agosto en la

Las muestras de cariño que Oreiro recibe en Rusia son permanentes.

Sus fans la esperan en los aeropuertos a altas horas de la madrugada y con temperaturas bajo cero y le regalan felpas gigantes que no parecen pensadas para alguien que tiene su casa a más de 13.000 kilómetros de distancia.

"A Rusia he ido con una valija y he vuelto con seis de tantos recuerdos, porque me hacen "mamushkas" con mi cara, la de mi esposo (el guitarrista argentino Ricardo Mollo) y la de mi hijo; me tejen bufandas, acolchados, me hacen pinturas, todo eso que para ellos es importante y quieren trasladármelo a mí, y yo no dejo nada allá de lo que es hecho con sus manos", aclara.

Una de las ofrendas que la acompaña en todas las filmaciones es una manta de dos plazas hecha con pequeños cuadrados de crochet unidos, provenientes de numerosas ciudades de Rusia.

"Los rusos tienen una dedicación muy especial para demostrarle a alguien que lo quieren. Para ellos el presente es algo que va más allá del mero hecho de regalar algo material, sino que es un sentimiento de que ahora vos tenés algo mío. Esas cartas no me pedían una foto firmada sino que me trasladaban un esfuerzo muy grande por aprender español, algo que a mí me llamó mucho la atención", describe.

De Montevideo a Siberia

Los comienzos de Oreiro fueron en el popular barrio del Cerro, en Montevideo, más específicamente en un galpón de la casa de su abuela, donde jugaba a ser actriz y bailarina.

Su ascendente carrera comenzó gracias a su maestro de escuela, Julio, el primero que le vio dotes de actriz.

Luego llegó la adolescencia, la formación y un viaje a Buenos Aires que cambió su vida para siempre.

"Cuando estudias teatro, los autores rusos como Antón Chéjov, Alexandr Pushkin, León Tolstói, son autores que uno lee, y luego si te gustan empezás a estudiar de dónde vienen. A mí de chica me gustaba mucho el ballet y Anna Pávlova, me acuerdo que tenía nueve años y le pedí a mi mamá que me mandé a estudiar ballet, pero como no había cerca de casa me mandó a estudiar corte y confección, lo cual le agradezco un montón porque me vino muy bien después", recuerda entre risas la cofundadora de Las Oreiro, la marca de ropa que montó junto a su hermana Adriana.

Ahora es ella quien asume el papel de madrina de cientos de niños y niñas que participan en el programa Got Talent, el más visto de la TV uruguaya, donde Oreiro es conductora, y que la llevó a la caza de artistas por todo el interior uruguayo.

"La transferencia que hice con los participantes fue muy fuerte. Yo entendí que en ese rol tenía que ser yo, no tenía que ser un personaje; y ser yo desde un lugar de contención, porque soy la única de los cinco (conductores) que conoce la historia de los participantes. Los demás ven lo que hacen en el momento pero no saben de dónde vienen, lo que les costó, si tienen alguna pérdida, los nervios que tienen antes de salir", afirma.

Y a quienes le piden un consejo, ella les confiesa el secreto de su propio éxito: "escucharse a sí mismo, rodearse de gente que, de verdad, te pueda dar una crítica constructiva desde el amor".

Y, sobre todo, contener y dejarse contener, porque el amor es la llave que abre muchas puertas, por más lejos que estén.

"Rusia transpira arte"

Uruguay, uno de los países más pequeños de Latinoamérica tiene algo que Rusia, el más grande del mundo, desea: Natalia Oreiro.

Actriz, madre, cantante, empresaria, trabajadora, embajadora de Unicef y también de su propia sonrisa, esta mujer que hace 43 años nació en "el Cerro", un barrio obrero de Montevideo, transitó su vida en tres países antes de que su nombre suene en Rusia y no deje de retumbar hasta convertirse en una absoluta (y extravagante) ídola de masas.

Eso es lo que relata el documental "Nasha Natasha" (nuestra Natalia), del director uruguayo Martín Sastre, que sigue a Oreiro a lo largo de la maratónica gira que realizó en 2014 por 16 ciudades de Rusia, atravesando el territorio en el legendario Expreso Transiberiano.

La cinta, que debía estrenarse el 27 de junio de 2016 en el marco del Festival Internacional de Moscú, finalmente nunca se exhibió en cines, y ahora Netflix anunció su estreno mundial para el próximo jueves 6 de agosto.

La propia cantante, que abrió una cuenta en la red social Instagram hace menos de un mes, se siente con una expectativa "extraña" por el estreno. Reconoce que le cuesta bastante exponerse desde su propia intimidad.

"Es una mezcla de sensaciones, porque nunca pensé que esto se iba a estrenar; creo que si hubiera tomado esa conciencia no hubiera dado el "ok". Le dije a Martin (Sastre) que si veía el corte final le iba a decir que no. Entonces lo vio Ricardo, mi pareja. Yo no podía ser objetiva", reconoce Oreiro en diálogo exclusivo con Sputnik.

En Nasha Natasha pueden verse dos facetas de quien se lanzara a la fama en 1998 con la: la explosiva y sensual artista que recibe en sus ojos el amor de miles de personas; y la enérgica y, al mismo tiempo exhausta trabajadora que discute con productores, aterriza en aviones con temperaturas de 30 grados bajo cero y llora soledades de hotel, lejos de su pequeño hijo Atahualpa.

"Para mí, que estaba amamantándolo, fue muy difícil, porque nunca había estado un día sin él. Entiendo que para él también. Había momentos de mucha soledad, y el contraste de recibir mucho amor en los escenarios o cuando llegaba a algún aeropuerto u hotel, pero cuando entraba a mi habitación era la soledad más absoluta y extrañarlo muchísimo. No deja de ser lo mismo que le pasa a todas las mamás que tienen que trabajar", recuerda la artista.

Así, y para evitar agotadores traslados, el pequeño permaneció durante 20 días en un hotel de Moscú, al cuidado de su padre, el músico argentino de rock, Ricardo Mollo.

"Rusia transpira arte. A él (por Atahualpa) le encanta Rusia, me acompaña siempre y una vez me dijo: "me gustan las mujeres rusas", así que lo perdí, de grande se va a ir a vivir a Rusia", cuenta entre risas la actriz, que por estos días tramita la ciudadanía rusa en el consulado de Buenos Aires.

Mujer y trabajadora

Natalia Oreiro trabaja como artista desde 1993, cuando con 16 años protagonizó un comercial de protectores femeninos que la mostraba como una adolescente acosada por un grupo de jóvenes varones.

Más tarde, en "Muñeca brava", miles de uruguayas, argentinas y, luego nos enteramos que también rusas, vieron a una chica como ellas, trabajadora y enamoradiza, pero que ya criticaba el machismo y golpeaba a otros hombres acosadores.

Oreiro fue, tal vez, la primera chica bonita de la televisión que no tapaba su carácter detrás de una sonrisa, y eso pegó fuerte en Rusia, a tal punto que, como muestra el documental, hizo que las adolescentes y jóvenes de ese país quisieran estudiar español y bailar cumbia, ritmo musical surgido en Colombia, pero muy popular en el Río de la Plata.

El amor entre los rusos y la joven uruguaya comenzó de forma idílica, por medio de cartas con poemas y dibujos, cuando las redes sociales aún no existían.

La devoción es tal que para uno de sus cumpleaños, y sabiendo que a ella le gustan los árboles, le obsequiaron un video que muestra a personas de distintas ciudades plantando uno.

"Un regalo hacia mí pero en verdad hacia ellos mismos y a los que vienen", interpreta la cantante.

Pandemia

El documental se va a estrenar en tiempos donde las imágenes son parte de una realidad que está al menos en pausa por la pandemia de coronavirus.

Para Oreiro, el mundo entero está ""; la actriz admite que le "cuesta" pensar que "el contacto con la gente, el abrazo, que es lo que más se extraña, el beso, ya no están más".

Lo atraviesa "tratando de rescatar cierto aprendizaje" de que se trata de una situación global.

"Intentando ver un poco más allá, para que nos demos cuenta del daño que también le estamos haciendo al planeta como sociedad. Es como muy extraña esta situación y no sé cuánto es posible reinventarse", cuenta.

"Recuerdo que mi primera película de adulta, y tenía 14 años, fue en la Cinemateca de Uruguay; fui a ver El Marido de la Peluquera, y ahí dije "ta, me recibí de adulta". Me acuerdo de eso como algo muy importante en mi vida, como cuando íbamos de chicas al circo con mi papá. Eso marcó mi camino, y de repente, imaginar que ahora todo sucede a través de una pantalla. ¡Estoy podrida del zoom! Quiero que sea de verdad y que todo sea cierto", expresa.

Mientras tanto, y hasta que el mundo encuentre una normalidad acorde a las circunstancias, Natasha y Ata celebran: madre e hijo vuelven a ser inseparables.