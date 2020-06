Senadora oficialista uruguaya critica políticas en discapacidad del anterior Gobierno

"Puedo decir que hubo actores del anterior Gobierno que fueron insensibles con la discapacidad; no nos podemos olvidar que tenemos una ley para las personas con discapacidad para que ocupen lugares de trabajo en instituciones del Estado y no se cumplió en su totalidad (…) La gestión no fue buena, fracasaron las políticas sociales con una mirada hacia las personas ciegas y en general a todas las discapacidades", dijo a Sputnik Rodríguez.

La legisladora consideró que las personas ciegas y de baja visión son un colectivo que durante mucho tiempo estuvo "bastante invisibilizado".

El Frente Amplio creó en 2015 el Sistema Nacional Integral de Cuidados, por el cual más 5.000 personas con dependencia severa, entre adultos mayores y personas con discapacidad, pueden acceder a un asistente personal.

Además, impulsó la ley de empleo para personas con discapacidad y ley sobre protección integral para este colectivo; sin embargo, desde el actual oficialismo se cree que estas normativas son "letra muerta", porque no se han cumplido en su totalidad.

Más de 500.000 uruguayos declararon tener alguna discapacidad en el censo del año 2011, lo que corresponde a 16 por ciento del total de la población.

La discapacidad que más declaran sufrir los uruguayos es la baja visión.

En total son unas 311.926 personas que tienen esta discapacidad, de las cuales 4.219 son ciegos totales.

Centro Tiburcio Cachón

Rodríguez afirmó que hasta el 2016, cuando operaba el Centro Tiburcio Cachón, Uruguay fue un ejemplo para la región en la rehabilitación de personas ciegas o de baja visión.

"El Centro Tiburcio Cachón fue cerrado en el 2016 por una decisión del Gobierno y se trasladó la rehabilitación al Instituto General Artigas, que no contaba con la infraestructura necesaria; cuando se desarticula el Centro Cachón, paulatinamente fueron perdiendo los servicios", recuerda la legisladora.

El 14 de diciembre de 2015, después de 52 años de trabajo en rehabilitación de personas ciegas, los usuarios del Centro Tiburcio Cachón recibieron la comunicación de que el centro cerraba.

La ex directora Adriana Antognazza, que hasta ese momento había estado cinco años al frente del centro, dijo a los medios que nadie la consultó sobre esto y que no se había realizado una planificación con los usuarios.

El 22 de abril de 2016, ante la falta de diálogo con los usuarios, lo “inminente” del cierre del establecimiento y la ejecución del traslado, un grupo de personas ciegas inició una ocupación que duró 70 días.

"Fue un hecho sumamente doloroso y arriesgado y peligroso; se realizó una interpelación a la ministra (de Desarrollo Social) Marina Arismendi para tener el conocimiento del porqué del traslado. Por suerte, las nuevas autoridades han anunciado de que se vuelve a tomar la rehabilitación en el centro Cachón; cuentan con toda la infraestructura", dijo Rodríguez.

El 2 de mayo de ese año, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) convocó a los usuarios a dialogar y el 21 de julio la ministra se comprometió que mudaría los servicios del Cachón hasta que se terminaran las obras de acondicionamiento en el Instituto Artigas.

La disputa terminó con una denuncia a nivel judicial, que no evitó el traslado, aunque el Mides se comprometió de nuevo a hacerlo cuando el plan de obras estuviera terminado, sin que exista una exigencia legal.

Supuesto desvío de fondos

El 11 de mayo Rodríguez informó que iba entregar documentación al nuevo ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, por un supuesto desvío de fondos en esa cartera y por no tener información adecuada sobre “los bienes donados a las personas ciegas y de baja visión durante la administración pasada”.

"Nosotros hicimos la entrega al director general del Mides; no quiero manejar montos de desvío, es un trabajo que está en investigación. Lo que sí puedo decir es que se donaron campos, establecimientos rurales, casas, apartamentos en Montevideo, cuentas bancarias, bonos del tesoro (...) Pero en el momento que se decidió sacar el Centro Cachón el argumento que esgrimió la señora ministra es que era por un tema económico, que no se contaba con dinero para pagar el alquiler; lo más sorprendente es que trasladaron los servicios del Centro Cachón pero se siguió pagando el alquiler", agregó.

Uruguay está gobernado por una coalición liderada por el Partido Nacional (centroderecha) y conformada también por el Partido Colorado (centroderecha), el Partido Independiente (centroizquierda), Cabildo Abierto (derecha) y el Partido de la Gente (derecha).

La coalición se conformó luego de la primera vuelta electoral de Uruguay el 27 de octubre pasado, en la que el Frente Amplio (centroizquierda) ganó ante Lacalle Pou, el segundo más votado.

La agrupación de los distintos partidos logró derrotar al Frente Amplio en la segunda vuelta electoral de noviembre pasado, poniendo fin a 15 años de gobierno de la izquierda.