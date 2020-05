A los españoles también los deportaban a campos de concentración, pero ¿por qué?

Un 5 de mayo de 1975 los prisioneros del campo de concentración de Mauthausen (Austria), conocido como el campo de concentración de los españoles, recibían a las fuerzas aliadas con una inmensa pancarta que decía "los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras". Ese día, después de sufrir tantas torturas y atrocidades, los sobrevivientes recuperaban la libertad.



Sin embargo, tuvieron que pasar 74 años para que su país los reconociera como víctimas y dedicara un día en su honor, tal como lo hizo el Gobierno de Pedro Sánchez el 26 de abril de 2019.

Tras esta decisión, todos los 5 de mayo, España honrará "la memoria de estos españoles y reconoce que representan una parte fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y lucha por la democracia y la libertad", tal como lo comunicó en su momento el ministerio de Justicia.

Sobre este reconocimiento, la lucha por la memoria histórica y el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota del nazismo, Sputnik conversa con el historiador español, Antonio Sánchez Muñoz, profesor de la Universidad de Lisboa e investigador especializado en archivos alemanes.

—En 2019, después de 74 años, se reconoció a los españoles víctimas del nazismo ¿por qué tanto tiempo después?

—Durante el franquismo, evidentemente, la dictadura no iba a honrar la memoria de los deportados a los campos de concentración porque el propio franquismo fue colaborador del nazismo para que esos españoles acabasen en campos. Por lo tanto, durante 40 años en España no se habló de ese tema.

Luego, en los años 70, tras la muerte de Franco , la nueva democracia tampoco tuvo especial interés en tratar los temas oscuros del pasado de España, como la Guerra Civil, el exilio, la deportación. En España se habla de un pacto del silencio durante la Transición para no tratar temas que podrían dividir a la sociedad española. La democracia que llegó en los años 70 no rompió con el silencio de esos 40 años. El silencio se rompió definitivamente hacia el año 2000 cuando en España emergió un movimiento memorialístico protagonizado por nietos de los que combatieron en la Guerra Civil en el lado republicano.

Desde hace unos 20 años hay un movimiento de recuperación de la memoria histórica que surge de la sociedad civil y empuja al poder político. La derecha nunca tuvo ningún interés, el PSOE tampoco, pero por esa presión social, el año pasado, el Gobierno decidió que el día 5 de mayo, que es el día de la liberación de Mauthausen, el campo donde más españoles hubo, sea el día de homenaje a las víctimas españolas del nazismo.

—Se calcula que unos 10.000 españoles fueron deportados a campos de concentración ¿Por qué enviaban españoles a campos de concentración si España no participó en la II Guerra Mundial?

—Los españoles que fueron y murieron en campos de concentración eran españoles que habían perdido la Guerra Civil y que a finales de enero de 1939 se fueron hacia Francia por temor a ser fusilados por Franco porque ya sabían que la Guerra Civil no era una guerra normal de un ejército contra otro, sino que fue una limpieza ideológica. Franco no solo quería tomar el poder, sino matar a los izquierdistas, y cuantos más, mejor.

Para el año 1940, cuando Alemania ocupa Francia, allí había aproximadamente 100.000 hombres adultos, casi todos ex combatientes republicanos. De esos 100.000 unos 10.000 acabaron en campos de concentración alemanes, es decir, el 10%. Es un porcentaje altísimo.

España no estaba en guerra, no fue ocupada por los nazis, como en el caso de Francia u Holanda, sin embargo, a los españoles los deportaron de forma masiva ¿por qué? Porque eran antifascistas. Eran un peligro para Alemania porque era gente que tenía experiencia bélica, muchos de ellos socialistas, comunistas, anarquistas que estaban dispuestos a tomar otra vez las armas para luchar contra los nazis. Por eso los nazis decidieron reprimirles, a unos deportándolos masivamente y a otros enviándolos a campos de trabajo, sobre todo, en Francia.

—¿Cuál fue la situación que vivieron los españoles en esos campos de concentración?

—Los nazis tenían una clasificación específica para los españoles que habían combatido en la Guerra Civil del lado republicano, los llamaban los Rotspanier, que significaba españoles rojos. Entonces, los judíos, gitanos, los Rostpanier eran considerados enemigos del Reich.

En los documentos oficiales, en las listas que enviaban a los campos de concentración para registrar cuántos gitanos, homosexuales, polacos y españoles había, utilizaban ese término de Rostpanier. Esto es importante recalcarlo porque esta gente no fue perseguida por ser española, sino por ser antifascista. El jefe de las SS, Reinhard Heydrich, se refería a ellos en 1941 como "una peligrosa chusma comunista". En los documentos oficiales alemanes, por ejemplo, en los formularios de los campos de concentración, Rotspanier aparece como una categoría de preso, junto a judío, homosexual, gitano. Los nazis consideraban a todos los ex combatientes republicanos como comunistas, como aliados de la Unión Soviética, y por lo tanto, como un peligro para la seguridad del Reich.

—¿Cómo eran tratados los Rotspanier?

—Los españoles no fueron gaseados como los judíos, pero fueron sometidos a trabajos forzados como también lo hicieron con tantísimos millones de prisioneros de guerra soviéticos, eslavos, a quienes los nazis consideraban como no humanos. Para los nazis, los españoles eran gente no aprovechable, gente que no tenía un lugar en la Europa que ellos querían construir y, por lo tanto, los sometían a trabajos forzados extremos para que muriesen.

La mayor parte de los que estuvieron en Mauthausen, unos seis de cada diez, murieron trabajando, principalmente en una cantera famosa que había en ese campo de concentración. Los ponían a cargar piedras de granito de esa cantera, con la que construían, por ejemplo, la nueva Berlín, y tenían que subir una escalera de más de 150 escalones con piedras de más de 50 kilos en sus espaldas. Eso provocaba un agotamiento absoluto, estaban muy mal alimentados, pasando frío, sometidos a malos tratos de todas las formas imaginables y así morían. Los sometían a trabajos extenuantes con la idea de matarlos así.

—Usted sostiene que los españoles víctimas del nazismo son más de 10.000 ¿Por qué?

—Cuando hablamos de víctimas del nazismo casi siempre pensamos solo en los que fueron deportados a campos de concentración. Pero los nazis reprimían a los pueblos de Europa y a su propia población de diversas maneras.

De algo más de 100.00 exiliados de la Guerra Civil, unos 10.000 hombres y unas 200 mujeres fueron llevados a campos de concentración, pero ¿qué pasó con el resto? Otros 5.000 lucharon contra los nazis en Francia o con las tropas soviéticas, inglesas para liberar Francia y Europa. Del resto, fueron trabajadores forzados, tanto para el III Reich como del régimen colaboracionista de Vichy. Este régimen forzó a todos los hombres españoles entre 18 y 50 años que no tuvieran empleo a trabajar para la economía francesa en los así llamados Grupos de Trabajadores Extranjeros (GTE). No eran esclavos, si querían escapar podían, pero no se sabía a dónde.

También judíos, rusos que estaban dispersos por Europa que acabaron en Francia fueron obligados a trabajar en esos Grupos de Trabajadores Extranjeros . Con la ofensiva sobre la Unión Soviética de 1941, la mayor parte del Ejército Alemán se va hacia el este y deja desprotegida Europa occidental. Entonces Hitler decide construir una muralla defensiva gigantesca en la Costa Atlántica desde la frontera con España hasta el norte de Noruega que debía impedir la ofensiva de los aliados por Occidente. Este muro estaría formado por bunkers, baterías, bases submarinas y otras infraestructuras. En su construcción participarían casi medio millón de trabajadores, tanto libres como forzados. Entre estos últimos destacaban por su número los prisioneros de guerra soviéticos y serbios, y los Rotspanier deportados a la costa francesa desde las GTE del interior del país.

—¿Y estos trabajadores estaban bajo las órdenes de quién?

—Había una organización nazi que era la que construía esa infraestructura. Se llamaba la organización Todt y la dirigía un ingeniero de nombre Fritz Todt. Este hombre fue el responsable en los años 30 de construir numerosas autopistas, era un ingeniero que a Hitler le encantaba. Entonces, Hitler le pidió a él que en todos los territorios ocupados de Europa construyeran infraestructuras para asegurar el control del territorio.

El Muro Atlántico fue la obra más importante de la organización Todt durante la II Guerra Mundial. En ese período trabajaron para la Todt 1,5 millones de europeos y el servicio de inteligencia británico dijo en un informe en el año 1945 que la organización Todt había construido en solo cinco años, durante la guerra, mucho más de lo que había construido el Imperio Romano en Europa. Imagínate. Hay infraestructura de la organización Todt por todas partes y tenía muchísimos recursos económicos, que los sacaban, principalmente de los bancos nacionales de los países que iban ocupando

—¿En qué condiciones trabajaron para la Todt?

—La organización Todt, como era tan grande y diversa, tenía todo tipo de situaciones. Por ejemplo, los franceses y los alemanes iban a la organización Todt de forma voluntaria. Los soviéticos no. A los rusos, polacos, ucranianos les obligaban a trabajar de manera forzada. En Europa del Este el trabajo era forzado. Pero en Europa occidental, aún hoy en día, la gente cree que la organización Todt solo tenía trabajadores libres, que se habían enrolado de manera voluntaria. Pero no es así. Miles de judíos, soviéticos y unos 40.000 antifascistas españoles fueron obligados a trabajar para la Todt en la Costa Francesa construyendo el Muro Atlántico y en cinco bases submarinas que el Reich ordenó construir en la Costa de Francia, desde Brech hasta Burdeos.

Entonces, en la organización Todt las condiciones de los trabajadores variaba. Si bien en el campo de Burdeos, por ejemplo, la situación era relativamente buena y cobraban, en otros campos las condiciones de vida eran terribles, mientras más al norte peor. Los peores eran los campos de trabajo de las Islas del Canal, que están muy cerca de Francia pero que pertenecen a Inglaterra y que fue ocupado por los nazis. Allí, miles de trabajadores extranjeros, especialmente soviéticos, judíos y republicanos españoles que fortificaron las Islas del Canal, vivieron en condiciones terroríficas . Mucha gente murió allí.

—Se celebran 75 años del fin de la II Guerra Mundial. ¿Qué papel jugó el Ejército Rojo, el pueblo soviético en la derrota del nazismo?

—Nadie pone en duda, y nadie puso en duda entonces, que el país que más se sacrificó para acabar con el nazismo fue la Unión Soviética. La Unión Soviética perdió unos 27 millones de ciudadanos para liberar a Europa. ¿Qué pasa? que durante la Guerra Fría no se podía reconocer eso porque la Unión Soviética era el gran enemigo para algunos. Entonces, si durante los primeros años hubo agradecimiento y reconocimiento a la Unión Soviética, con el tiempo cada vez se fue relegando más y olvidando el papel central que tuvo. Empieza entonces una lucha de memorias, y en esa lucha de memorias juegan un papel fundamental los medios de comunicación y transmisión cultural como el cine.

Todos conocemos películas del desembarco de Normandía, que es el gran hito de los países aliados occidentales, como si Europa hubiera sido liberada gracias a EEUU y el desembarco de Normandía . Claro que el desembarco de Normandía fue relevante, pero no fue crucial. Lo que era crucial era el avance de las tropas soviéticas por Europa oriental. Algunos consideran, que yo no lo dudo, que los americanos lanzaron la ofensiva en Francia, en el verano el 6 de junio de 1944, para evitar que fueran los rusos los que liberasen toda Europa porque, entonces, la Unión Soviética podía tener una influencia enorme sobre Europa y EEUU no tenía precisamente la voluntad de dejar que Europa cayese bajo la influencia soviética.

Después de la Guerra Fría se podría haber hecho una versión más objetiva de cuál fue el papel de la Unión Soviética, pero lamentablemente lo que hemos visto en Europa en los últimos 20 años es que hay fuertes movimientos antirusos encabezados por Polonia, las repúblicas Bálticas y Hungría, que tienen una elaboración memorialística un poco extraña, poniendo al mismo nivel el nazismo y la época soviética. Lo están haciendo a forma de lobby. Es decir, los antiguos países comunistas de Europa del Este están intentando que su memoria, que es muy específica, muy antisoviética y muy antirusa, sea la memoria que se imponga a nivel de la Unión Europea.

—¿Cuál es el riesgo de que se imponga este relato?

—Bueno, que es un relato que va contra la historia. Ya sabemos que la historia es una cosa y otra cosa es tu recuerdo de la historia, pero cuanto más cercana sea la forma con la que recordemos los hechos a la verdad histórica, pues más sano será para una sociedad. No hay ninguna duda que fue la Unión Soviética, fundamentalmente, la que tuvo el mayor peso en la liberación de Europa para acabar con el nazismo. ¿Que la Unión Soviética era para ese entonces una dictadura? Sí, es cierto, pero eso, en lugar de negar el papel de la Unión Soviética porque no nos guste actualmente, lo que hay que hacer es tematizar la verdad, y esa verdad es que la Unión Soviética fue, fundamentalmente, la que liberó a Europa del nazismo.

Pero aún, a un liberal o una persona conservadora en Europa, le cuesta mucho y le resulta casi violento reconocer que Stalingrado debería ser el gran lugar de la memoria y de la libertad en Europa porque fue allí donde se liberó Europa. Si Stalingrado hubiera caído, si la Unión Soviética hubiera caído, hoy día Europa sería nazi. Entonces tenemos que estar agradecidos al sacrificio gigantesco que hizo el pueblo soviético para liberar al pueblo europeo. Todo eso que es lógico y normal, a algunos se le hace difícil reconocerlo porque hay intereses políticos en juego muy fuertes. Europa aún sigue inmersa en ciertos mitos, pero en algún momento habrá que liberarse de ellos.

—El año pasado, el Consejo Europeo aprobó una resolución en la cual ponen al mismo nivel los crímenes del nazismo con los del comunismo ¿Qué se busca con esta resolución? ¿Hacia dónde puede llevar una resolución así?

—Eso es una memoria muy específica de Europa del Este. Yo puedo llegar a entender, incluso, que algunos países del Este tengan especial interés en remarcarlo, lo que no pueden es imponer su memoria al conjunto de Europa.

En España ese es un discurso que chirría radicalmente porque la Unión Soviética, durante la Guerra Civil española, fue el único país que apoyó a la democracia española, el único país que ayudó a la República. Ni Inglaterra ni Francia ni otros países democráticos apoyaron la República española durante la Guerra Civil, pero Hitler y Mussolini si apoyaron a Franco. Si en Europa, las democracias hubieran apoyado al régimen democrático republicano y hubieran vencido a Franco, posiblemente no hubiera habido II Guerra Mundial.

—Europa está viendo un resurgimiento de partidos nacionalistas, extremistas ¿Qué habría que hacer para que la historia no se repita?

—Bueno, hay distintas vías. Una de ellas es la ilegalización. Un partido que no respeta los valores humanos, que se basa en la mentira, en el odio y en el desprecio de las leyes democráticas, el Estado tiene la obligación de frenarlos.

No se puede ser tolerante con el intolerante. Esa es una lección que ya aprendimos en los años 30. Si tú dejas que surja un nuevo Hitler que vaya ascendiendo y no haces nada para pararle los pies y dejas que se convierta de forma democrática en canciller o en presidente de tú país pues imagínate lo que puede venir después. La historia nos demuestra esto, que los fascistas son un peligro, que pueden empezar siendo muy inocentes o muy pocos, pero pueden acabar llegando al poder o provocando otra guerra. Aunque después de la II Guerra Mundial pensamos que nunca más se repetiría el radicalismo ni el odio, estamos viendo que no es así y