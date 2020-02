Ministro: medidas del futuro Gobierno uruguayo son lo "peor" del neoliberalismo

"Creo que es una propuesta regresiva en materia de derecho procesal penal; además, es de lo peorcito del fundamentalismo neoliberal en lo que tiene que ver con el área de la economía", afirmó a esta agencia Bayardi.

La coalición de partidos de centroderecha que apoyan al presidente electo Luis Lacalle Pou presentó el 22 de este mes un proyecto de ley de urgente consideración con 457 artículos que modifican aspectos de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros.

La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del todavía gobernante Frente Amplio (izquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.

Por su parte, Bayardi consideró a esta agencia que esta ley "sigue el doctrinarismo neoliberal más absoluto", que no demostró en ninguna parte del mundo dar resultado.

"Las consecuencias de las políticas neoliberales que están dentro de la ley son cuestionadas ahora en la propia Europa; siguen insistiendo con eso que lo único que ha llevado es un prejuicio bien importante a las sociedades; con esta ley va a haber en la historia un período llamado el retroceso de Luis, le digo Luis porque él no quiso llamarse por Lacalle durante su campaña", señaló el ministro.

El 14 de febrero distintos analistas sostuvieron a Sputnik que la ley de urgente consideración podría generar un mayor conflicto social que podría desencadenar en protestas como las que se observaron en América del Sur durante el año pasado.

Desde el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley de urgente consideración restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, "criminaliza la protesta social" y demonopoliza la importación, exportación y refinación de combustibles.

Contradicciones sobre pasado reciente

El futuro Gobierno tiene contradicciones con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos y la dictadura cívico militar (1973-1985), afirmó José Bayardi.

"Creo que es un Gobierno que va a estar sujeto a contradicciones; en la coalición hay sectores que fueron amparadores de la impunidad y sectores que estuvieron en otra posición respecto al tema de derechos humanos", dijo.

Hace unos días el futuro subsecretario de Defensa Nacional Rivera Elgue, dijo a La Diaria que si las Fuerzas Armadas "hubiesen actuado mal" en dictadura "tendría que haber muchos más desaparecidos".

El lunes, el designado secretario de la Presidencia Álvaro Delgado dijo que ni él ni Lacalle Pou coinciden con la visión que expresó Elgue.

Por su parte, Bayardi afirmó a esta agencia que estas declaraciones demuestran que existe una "tensión" en la coalición del gobierno electo, ya que hay posiciones distintas sobre el pasado reciente.

Asimismo, recordó que los Gobiernos del Partido Nacional (centroderecha) y del Partido Colorado (centroderecha), que conforman la coalición del futuro Gobierno, "hicieron poco" en avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos, a excepción de la administración de Jorge Batlle (2000-2005) cuando impulsó la Comisión para la Paz.

"Era claro que durante esos gobiernos se hizo caer todas las pretensiones de juicio sobre derechos humanos en la impunidad y no se entraba a las unidades militares por más información que hubiera para impulsar la búsqueda de detenidos desaparecidos; esos son los antecedentes del pasado, ahora yo no quiero expresarme en lo que va a acontecer; ellos dijeron que van a continuar con la búsqueda, no tengo porque dudar sobre la voluntad de quienes lo declararon", agregó.

Por otro lado, Bayardi dijo que "rechazaba absolutamente" los dichos de Elgue.

"Que solo haya un detenido desaparecido debe considerarse un hecho inadmisible, las Fuerzas Armadas no solo actuaron mal por los desaparecidos sino que actuaron mal por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución", agregó.

Sostuvo que es preocupante que un futuro subsecretario no haga una correcta evaluación de la historia, porque condena a futuras generaciones a repetir las mismas circunstancias.

"Me preocupa que se diga, pero más me preocupa que se piense", dijo sobre las afirmaciones de Elgue.

En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

En Uruguay existen 307 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.

Sin embargo, solo el 3% de las denuncias terminaron en una sentencia, lo que significa que el 97% de los casos no se resuelven, señala el Observatorio Luz Ibarburu.