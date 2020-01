"Los sobrevivientes de Auschwitz nunca olvidarán lo que hicieron los soldados soviéticos"

La humanidad no solo tiene que respetar la memoria de todos los judíos, gitanos y presos soviéticos fallecidos en Auschwitz, sino también debe estar atenta a los procesos que ocurren en el mundo contemporáneo, considera Christoph Heubner. Hacer lo primero y olvidarse de lo segundo significa darles un homenaje incompleto a las víctimas de los crímenes nazis.

"La memoria tiene sentido solo cuando se habla del mundo tal y como es ahora y en qué puede convertirse si nosotros no prestamos atención a todo lo que ocurre en la actualidad", enfatizó.

Esta es la razón por la que los sobrevivientes no les gusta cuando surgen conflictos entre Polonia y Rusia alrededor de la fecha en la que se conmemora la liberación de Auschwitz, el 27 de enero del 1945.

Recientemente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acusó al Ejército Rojo de retardar la liberación del campo de la muerte, como se le conoce también a Auschwitz. Según el político, las tropas soviéticas podían haberlo hecho medio año antes, en el verano de 1944.

Morawiecki hizo esta declaración en vísperas de la celebración del foro dedicado al Holocausto en Israel. A su vez, el líder del partido gobernante Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, fue más allá y demandó que Rusia compense a Polonia por la Segunda Guerra Mundial.

"No quiero dar crédito a los conflictos políticos. Pero voy a citar al judío polaco Noach Flug. Me contó que en su campo de concentración todos lo sabían: que la única salida real para ellos era la liberación por parte del Ejército Rojo, esperaban el día de su llegada. Sabían que los estadounidenses, los británicos y los franceses no iban a llegar hasta Auschwitz", aseguró el político.

© AFP 2019 / PATRIK STOLLARZ Christoph Heubner, vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz

Pero los sobrevivientes nunca han olvidado lo que hicieron los soldados soviéticos por ellos, afirma Heubner. El vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz recordó que aquel crimen fue cometido por "gente igual que nosotros".

"No se puede aislar este acontecimiento histórico como si el mundo estuviese poblado por otras especies biológicas. Auschwitz está estrechamente relacionado con nosotros. 75 años es un período realmente muy corto en la historia de la humanidad (...) Los sobrevivientes de Auschwitz dicen lo siguiente: 'esto sucedió y puede volver a suceder y es la única razón por la que seguimos hablando de esto'. Creen que esos acontecimientos no deben demonizarse, sino que tienen que describirse en toda su realidad para entender la lógica de aquel crimen estatal", compartió Heubner.

De acuerdo con el vicepresidente de la organización, Auschwitz fue toda una empresa para aniquilar gente regulada por la Alemania nazi y estrictamente organizada desde el punto de vista logístico.

El experto también tocó otros temas relevantes, entre ellos cómo hacer para que la humanidad no caiga en un nuevo antisemitismo que puede llegar a crecer en la sociedad actual de Alemania. Heubner considera que la difusión de la información junto con el apoyo estatal brindado a las iniciativas de educación tienen una gran importancia en esto.

"La conciencia de las personas desempeña un papel clave, cada individuo tiene que entender que 'todo depende de él y que el mismo debe manifestarse contra los antisemitas en la red. Puede hacerlo y no el Estado. Él forma parte del Estado y por ello es responsable'", explicó.

© Sputnik / B. Fishman Médicos soviéticos y representantes de la Cruz Roja entre los prisioneros de Auschwitz en las primeras horas después de la liberación del campo

Heubner sostuvo que la conservación de la memoria sobre Auschwitz en el futuro dependerá de dos factores: el primer factor consiste en que los políticos y los medios de comunicación presten atención a la actividad realizada por el Comité Internacional de Auschwitz y otras organizaciones especializadas en los temas de Auschwitz. Especialmente ahora, que todavía siguen vivos algunos de los sobrevivientes. El segundo factor está relacionado con las acontecimientos recientes.

"¡Mientras la realidad se desarrolle tal y como lo hace ahora, lo que estamos haciendo es importante y nosotros no vamos a parar!", concluyó.