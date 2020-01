Guinea Ecuatorial invita a los inversores rusos y promete facilidades máximas | Vídeo

—Hemos venido a realizar este viaje aquí a Moscú para hacer entrega de una carta del presidente de la República (Teodoro) Obiang Nguema Mbasogo a su amigo y hermano el presidente Vladímir Putin, este es el objetivo del viaje. Las razones de todos estos viajes que estoy haciendo últimamente es por las reuniones que mantuvieron los dos jefes de Estado en Sochi. Queremos estrechar más nuestras relaciones bilaterales, a un nivel más alto.

—El mensaje del señor presidente a su colega ruso ya de por sí marca la importancia de las relaciones bilaterales. ¿Cómo valora usted la colaboración con Rusia en el área específica a la que se refiere el mensaje?

—Como usted sabe, los mensajes de este nivel no los puedo expresar públicamente porque son mensajes de dos jefes de Estado. Solamente vengo para hacer entrega de una carta, y por eso no puedo entrar en los detalles de esta carta. Pero lo que sí puedo decirles es que Guinea Ecuatorial y Rusia tienen una larga historia de relación diplomática y de amistad, es una relación de más de 50 años. Y la voluntad de los jefes de Estado es de estrechar más esta relación, llevarla a un nivel más alto. Sabemos que con Rusia tenemos una relación sincera, tenemos una amistad sincera, una verdadera amistad. Y estamos seguros de que con Rusia podemos alcanzar los objetivos del presidente de la República.

—¿Esperamos continuación de la conversación que mantuvieron los presidentes en Sochi?

—Eso sí que puedo confirmar, sí.

—¿Qué áreas de cooperación con Rusia son prioritarias para Guinea Ecuatorial? ¿Cuáles son los principales proyectos que actualmente realizan los dos países, y qué nuevos proyectos le gustaría a Guinea Ecuatorial realizar junto con Rusia?

—Actualmente Guinea Ecuatorial y Rusia tienen varios acuerdos de cooperación que se firmaron hace más de diez años. Rusia es uno de los principales países que está formando a los recursos humanos, que son los estudiantes, jóvenes. Se están formando en varias materias, como la educación, hidrocarburos, el sector militar, estos son los principales sectores. Rusia, por la historia que tenemos entre los dos países, hemos cooperado mucho desde el comienzo, en todo lo que es la materia de defensa. Todo el material militar, la mayoría, el 99%, es material ruso, y por eso también es muy importante seguir cooperando, formando a la gente, porque nosotros somos un país que ha comprado mucho material militar ruso. Y agradecemos mucho al Gobierno ruso este apoyo que nos da. Hay muchos países que están explotando a los países africanos pero que no nos dan ni una sola beca, que llevan miles de millones de dólares, pero nunca vas a ver a estos países venir con una oferta de una beca. Nosotros agradecemos mucho el apoyo del Gobierno ruso.

—En el ámbito de defensa, que usted acaba de mencionar, tiene previsto Guinea Ecuatorial comprar nuevo material militar ruso y qué prioridades serían para el país en este terreno?

—Sobre la compra de material militar hasta ahora no puedo comentar, pero sí estamos trabajando mucho en la formación de recursos humanos, de oficiales, en el manejo de las armas que tenemos nosotros. La mayoría de nuestro material es de origen ruso y tenemos que tener buenos cuadros, buenos técnicos que sepan manejar este material, por eso la cooperación militar con Rusia es muy importante. Porque sin esta cooperación, ¿cómo vamos a poder formar bien a nuestro ejército? Tenemos que defendernos en caso de un problema eventual que pueda ocurrir. Como ustedes saben, en África hay muchas tormentas, estamos viendo lo que está pasando en el Sahel, ahora también están abarcando las zonas de los países fronterizos con Guinea Ecuatorial, como Nigeria y Camerún. Tenemos que estar bien preparados para hacer frente a cualquier eventualidad, no solamente si es un problema de ataque, también hacer frente si hay refugiados. Y con el Gobierno ruso esperamos poder tener una asistencia seria para saber cómo enfrentar este tipo de situaciones.

—El presidente Obiang Nguema, como hemos mencionado, visitó la ciudad rusa de Sochi en octubre último para la cumbre Rusia-África.

Teodoro Nguema Obiang Mangue (derecha), vicepresidente de Guinea Ecuatorial © Sputnik / Alexandr Perepechenov

—Quiero agradecer mucho al Gobierno ruso por esta exitosa cumbre (Rusia-África) realizada en Sochi. Todos los países africanos dicen en una sola voz que fue una de las mejores cumbres que se han podido realizar, con un país que de verdad no viene para dar una (lección de) prepotencia, sino para ayudar, para darles el apoyo a los países que están necesitados, como los países africanos. Nosotros estamos sufriendo mucho de unas políticas internacionales que no van a favor del pueblo africano, del continente africano. Podemos hablar de casos como el de Libia, que es un ejemplo palpable que todo el mundo ha podido vivir y vive hoy en día. Derrocar a un jefe de Estado con maniobras, jugando con las leyes internacionales, suministrando armas a hasta los terroristas, que todos sabían que eran terroristas. Recuerdo una entrevista que dio el presidente (Muamar) Gadafi, dijo que tuvieran cuidado, que estaban apoyando a los terroristas. Se habla de una guerra contra los terroristas, pero al mismo tiempo les están armando. Esto es lo que está viviendo actualmente África, han destruido Libia y ahora está repartida en no sé cuántas partes, por diferentes grupos rebeldes. Yo no sé a qué presidente africano no le llaman dictador, a todos los presidentes africanos los llaman dictadores. El resultado está ahí, un caos. Un caos total, más de diez años después del asesinato del presidente Muamar Gadafi.

Esto nos hace pensar que la política occidental no es una política que nos puede llevar a un futuro positivo, a un avance. Yo miro todos los días la prensa africana. El africano quiere ser libre de verdad. Estamos cansados de los dictados de muchos países, que cada cosa que usted hace, siempre ellos son los que tienen razón. Es decir, usted tiene que vestirse de color azul; si no se viste de azul, usted no es una buena persona. Cada país, cuando ya tiene la independencia, tiene que ser totalmente libre en sus decisiones, pero África sufre de esto. Yo me acuerdo, siendo joven, del equilibrio que existía, era un buen momento porque había dos partes –socialista y capitalista–, pero había un equilibrio. Ahora ya no hay nadie que esté fuera de estas presiones, y Rusia tiene un gran papel que realizar en el mundo, como lo está haciendo. Por eso agradecemos mucho el papel que Rusia ha desempeñado con la intervención en Siria, esto ha hecho que todos nosotros nos sintamos bien, porque han duplicado casi lo que ocurrió en Libia, era 'Libia bis', con la maniobra que hicieron algunos países, de decir que iban a crear una 'no-fly zone' y después empezar a bombardear al ejército libio, jugando con las leyes internacionales. Creo que Rusia no lo permitió (en Siria), porque cuando se toma una decisión en las Naciones Unidas, no hay lugar para juegos. Si dicen 'no-fly zone', no es para que alguien se aproveche y bombardee, no es para hacer la guerra, lo que pasó en Libia. Nosotros aplaudimos la postura firme de Rusia en Siria y le agradecemos también haber empezado a tomar su posición de potencia.

Nosotros somos un país soberano y hemos trabajado muy bien con el Gobierno ruso en los temas de las Naciones Unidas. Fuimos miembro del Consejo de Seguridad en 2019 y creo que logramos buenos resultados. Hemos trabajado estrechamente sobre el tema de Venezuela. Hemos frenado un juego que no era justo, de un autoproclamado que sale de la nada y mañana es un presidente jurando delante del cielo o no sé de quién, sin ningún tipo de legalidad jurídica. ¿Qué es lo que está pasando, si cualquier persona puede decir quién tiene que ser presidente? Pueden decir ahora a un barrendero de la calle: "Pues, tú, si quieres ser presidente, ya está, te reconocemos y hablamos a todos nuestros aliados". Esto demuestra que tiene que haber un equilibrio, el equilibrio mundial tiene que existir. Cuando una sola persona es la que manda al mundo, automáticamente van a ocurrir este tipo de problemas de equilibrio. Por eso Rusia tiene un gran papel.

—Rusia y Guinea Ecuatorial son dos grandes productores de hidrocarburos, y ya ha mencionado la cooperación en la preparación de cuadros, por ejemplo. ¿Cómo valora en general la cooperación bilateral en este terreno? ¿Quisiera Malabo que aumente la presencia de empresas rusas en Guinea Ecuatorial, y a qué proyectos quisieran atraer inversiones rusas?

—Durante la visita de la conferencia Rusia-África se firmaron unos acuerdos con la empresa rusa Lukoil, fue una carta de intención para un bloque muy interesante, y para nosotros es un paso muy positivo. Llevamos una década ofreciendo bloques a las empresas rusas para invertir. Hubo un tiempo cuando ofrecimos unos bloques a Gazprom Neft en el tema de gas, pero creo que no encontraron gas en esos bloques, y estábamos un poco decepcionados porque queríamos que entraran las empresas rusas. Actualmente tenemos a Lukoil, le han confirmado el bloque EG-27, que es muy prometedor, tiene buenas perspectivas de producción.

Nosotros ahora tenemos casi el 100 por 100 de empresas norteamericanas (en petróleo y gas). La voluntad del Gobierno es diversificar a los socios, un país no puede depender solamente de un socio. Tenemos muchos amigos y queremos que los países amigos como Rusia tengan también estas posibilidades de obtener bloques. Y China también, somos grandes amigos de China, quisiéramos que también tengan bloques y se beneficien de la riqueza del país. Nosotros actualmente estamos viendo un gran interés de las empresas rusas en el sector de hidrocarburos, y a nivel del Gobierno les vamos a dar todas las facilidades para que puedan obtener los bloques que les puedan interesar. Pero no solamente hay petróleo, hay gas, también hay bauxitas y otros minerales. Guinea Ecuatorial es un país muy rico, tiene mucha riqueza, hay mucho que descubrir aún, por eso invito a las empresas rusas a invertir en Guinea, les vamos a dar todas las facilidades que vayan a necesitar para obtener todos los documentos, concesiones o lo que sea. Nosotros queremos que las empresas rusas vengan a invertir en Guinea Ecuatorial, les invitamos a invertir en Guinea.

—¿Están previstos nuevos encuentros de alto nivel entre nuestros dos presidentes en el futuro?

—Yo pienso que hay un programa según los calendarios de cada jefe de Estado, pero estoy seguro de que de aquí a poco habrá un encuentro. Hace poco tuvieron un encuentro en Sochi, y ahora estamos materializando las decisiones que tomaron los dos jefes de Estado, y pienso que después de esto tendrán otra reunión, pero la fecha no les puedo confirmar cuándo será.

—¿Sería una visita oficial, de trabajo o de Estado?

—Esto ya dependerá de los gobiernos, de los ministerios de Asuntos Exteriores, la forma que tendrá este encuentro. Pero sí estamos trabajando en muchos sectores, tenemos muchos programas que tenemos que materializar después del encuentro de los dos jefes de Estado. Pienso que llegará un momento de llegar a una conclusión y decidir los pasos siguientes.

—Como usted ha mencionado, hay una importante cooperación en materia de formación de cuadros profesionales entre nuestros dos países. ¿Cuál es el volumen actual de esta cooperación entre las universidades de Rusia y Guinea Ecuatorial, y quisiera Malabo incrementar este volumen de cooperación?

—Actualmente, lo que recibimos anualmente de becas son más de 150 becas en diferentes sectores: defensa, hidrocarburos y educación. Pero desde el encuentro con el presidente Putin en Sochi, los dos jefes de Estado hablaron de incrementar este volumen, creo que es un cupo de 50 becas más, porque fue un pedido que hizo el jefe de Estado y lo aceptó el presidente Putin, así que le agradecemos mucho este apoyo.

—Sería un placer poder ver en las tiendas de Rusia mercancías de Guinea Ecuatorial, a lo mejor frutas o cacao.

—Esto también es uno de los deseos que tenemos, porque nosotros tenemos una tierra muy fértil. Producimos mucha banana y tenemos poca exportación, y por eso son importantes estos contactos bilaterales entre diferentes empresarios para poder ver cómo podemos hacer este tipo de intercambios. Rusia tiene también productos muy importantes que nos pueden interesar, y yo voy a trabajar con todos los medios que tengo para hacer que haya más encuentros. Sería bueno que se organice en el futuro una reunión entre los diferentes hombres de negocios. Me acuerdo de que cuando vino el presidente (Obiang Nguema Mbasogo) hace unos años, en una visita oficial, en tiempos del presidente (Dmitri) Medvédev, se realizó una reunión con varios empresarios rusos y se expresó el interés de que las empresas rusas pudiesen viajar a Guinea para ver qué tipo de acuerdos podemos tener y cómo podemos cooperar. Esperamos que se pueda concretizar este deseo.