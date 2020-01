Candidato por el MAS promete reconstruir la economía e industrializar Bolivia

"Vamos a recuperar la economía que se está cayendo a pedazos (...) lo que vamos a hacer es recuperar las rentas, los mejores precios y la industrialización de nuestros recursos naturales", dijo a Sputnik Arce, quien fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Arce, considerado por los medios de comunicación como el principal artífice del resurgimiento económico de Bolivia en los últimos años, aseveró que se debe volver a un "modelo comunitario", en el que los recursos naturales estén en manos del Estado y los excedentes económicos sean repartidos por medio de políticas sociales.

Por otro lado, aseveró que el Gobierno de Jeanine Áñez está "privatizando el Estado" y siguiendo los deseos de los empresarios y las transnacionales, lo que pone en riesgo la estabilidad del país.

En 2019, el crecimiento proyectado de Bolivia era de entre 4,0 y 4,5%, pero la ralentización derivada del largo proceso electoral y la semiparalización del país por la crisis política de octubre y noviembre habría reducido drásticamente esa expansión.

La economía boliviana cerró el 2019 con un crecimiento de la economía de tan solo 2%, frente al 4,6% del 2018, y un déficit fiscal de 9%, cuando el año pasado fue del 6%, según proyecciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz, una de las regiones productivas más importantes del país.

Arce es licenciado en Economía, profesor de varias universidades públicas y privadas del país; además, en 2013 la revista América Economía lo situó como uno de los mejores ministros del sector de la región.

— En caso de ser presidente, ¿cuáles van a ser las primeras acciones que va a impulsar?

Tenemos que reconstruir la economía que este Gobierno de facto ha estado destrozando; la economía de Bolivia, bajo el presidente Evo, tuvo el crecimiento más alto por seis años, hemos estado liderando en Sudamérica.

Con el Gobierno de facto la economía se ha desacelerado con consecuencias negativas muy profundas, han habido disminuciones de calificadoras, lo que es realmente preocupante.

Lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestro modelo económico social, comunitario y productivo que hemos puesto en práctica desde el 2006; vamos a recuperar la economía que se está cayendo a pedazos.

Este Gobierno ha regresado a prácticas neoliberales; hay que revertir las cosas que ellos están haciendo mal (…) Nuestro modelo funciona cuando los recursos naturales están en manos del Estado, cuando el Gobierno genera excedentes económicos y con ello genera un proceso distributivo a través de políticas sociales; en cambio, lo único que quiere el Gobierno es privatizar los recursos naturales.

Lo que vamos a hacer es recuperar las rentas, los mejores precios y la industrialización de nuestros recursos naturales.

/ Vamos a pelear para que este Gobierno de facto no negocie nuestro litio.

Es un Gobierno transitorio, debería dejar que el presidente elegido por el pueblo lo decida.

En otras palabras, lo que vamos a hacer es negociar en los mejores términos para el Gobierno y para el Estado boliviano.

Los medios están diciendo que se ha dejado de pagar el bono Juana Azurduy, porque al Gobierno no le interesa las políticas sociales.

Quédense tranquilos, nosotros vamos a garantizar los bonos y las políticas sociales.

— La presidenta transitoria Jeanine Áñez afirmó en los últimos días que quiere romper el acuerdo con Alemania sobre Litio, ¿usted qué piensa hacer con respecto al litio?

Queremos industrializar; más del 51% de la asociación que teníamos con la empresa alemana era del Estado y lo único que hacía la empresa alemana era venir a Bolivia a establecer la industria de litio en el país, era un negocio que se había hecho velando por los intereses de Bolivia.

Yo no sé con qué criterio la señora Áñez decide un contrato dentro de los 15 años.

No puede un Gobierno transitorio y de facto tener el descaro de estar negociando algo que es estructural para la economía boliviana, eso no es correcto desde todo punto de vista.

— ¿Por qué cree que Áñez está tan interesada en romper el acuerdo con Alemania?, ¿qué puede estar detrás de los intereses del Gobierno transitorio?

Está claro que este Gobierno cumple con los intereses empresariales e internacionales, mire lo que ha ocurrido con nuestras empresas públicas, nuestra línea de aviación está en manos de gente que administraban empresas privadas; nosotros no creemos en casualidades, se busca pagar facturas de quienes han propiciado el golpe de Estado del pasado mes de noviembre.

— Si usted gana las elecciones, ¿cómo serían las relaciones de su país con EEUU, China y Rusia?

Nosotros vamos a mantener la política exterior del presidente Evo, es más, no se olvide que mi acompañante de fórmula, David Choquehuanca, ha sido el canciller de Evo; por lo tanto, la política exterior no se va a cambiar, nosotros queremos diálogo con todos los pueblos, pero respetándonos unos a otros, no somos patio trasero de nadie, somos un pueblo pequeño pero digno, en esa línea vamos a manejar nuestras relaciones con todos los países.

Con China y Rusia tenemos buenas relaciones, si el señor (Donald) Trump quiere tener buenas relaciones con nuestro país, tiene que ser en base al respeto mutuo.

— ¿Con Rusia piensan impulsar aún más la cooperación?

Hemos tenido muy buenas relaciones con el Gobierno ruso, nos están ayudando con la medicina nuclear que estamos haciendo en El Alto (oeste).

Queremos hacer investigaciones sobre energía nuclear con fines medicinales.

Rusia nos ha estado colaborando en eso, espero que no se haya parado ese proyecto.

También estamos exportando algunos productos como carne y pollo hasta Rusia, hay muchas cosas que se pueden continuar haciendo y nuevos proyectos que podemos hacer con el Gobierno chino y ruso, estamos abiertos a impulsar más proyectos con Rusia.

— En las últimas semanas, luego de que se anunció su candidatura, las autoridades en Bolivia empezaron a acusarlo de supuesta corrupción, ¿qué piensa sobre esto?

Es bastante curioso lo que está pasando en Bolivia; se anuncia la candidatura de Luis Arce a la presidencia y se empiezan a agilizar juicios que involucran a dos ministros que supuestamente participaban en el directorio del Fondo Indígena, cuando yo nunca estuve en ningún directorio.

El compañero Juan Ramón Quintana, que era ministro de Presidencia, hoy es perseguido por muchos juicios que está haciendo este Gobierno de facto; nos queda claro que no tenemos nada que ver con lo que nos quiere acusar.

La gente que me conoce sabe que yo jamás me he ensuciado las manos, así que estoy con la conciencia tranquila.

Yo voy a volver a mi país a defenderme, voy a estar en donde sea necesario, porque no tengo nada que ver en ese asunto, eso lo dejaremos a la justicia, lo que quieren es que no participemos de eso aunque las encuestas que se han hecho muestran muy buena aceptación de la ciudadanía, porque el pueblo sabe que lo que único que hemos hecho ha sido trabajar por el país, eso es lo que les duele a ellos y van a buscar cualquier excusa y juicio porque es la única forma que tienen para frenarnos, nosotros tenemos la conciencia limpia.

Han dicho por años que somos un gobierno de narcotraficantes y dictaduras, cuando es este Gobierno de facto el que cierra medios.

— Evo Morales enfrenta acusaciones de terrorismo, ¿usted piensa otorgarle un indulto si llega a la Presidencia?

Hay que verlo con mucha calma todo este teatro que se hace de terrorismo, el presidente Evo tiene asesoramiento de varios abogados de mucho prestigio que están viendo esta causa, no veo necesidad de que nosotros tengamos que intervenir en eso.

— ¿Piensa regresar a Bolivia? En caso de que regrese, ¿cuándo lo hará?

Por supuesto que queremos regresar, la campaña no se hace desde afuera, tengo que hacer algunas gestiones y volver lo antes posible, no tengo una fecha definida, pero va a ser lo más pronto posible.

— Usted mencionó a Juan Ramón Quintana, a quien lo están acusando de tener relaciones con el narcotráfico, ¿qué piensa sobre estas acusaciones que hace el Gobierno de Áñez?

Ellos están inventando cosas, lo que no dicen es que a nuestros compañeros, que están en la residencia de México en La Paz, se los está irrespetando.

Están pisoteando la normativa internacional al no conceder el salvoconducto.

Luego que asumieron al poder, se han dedicado a fabricar pruebas y a distribuirse el Estado.

El nepotismo está a flor de piel en este Gobierno, es un retroceso total al neoliberalismo, es muy lamentable lo que está ocurriendo en Bolivia.

— ¿Qué acciones piensa impulsar, en caso de ser presidente, contra el narcotráfico?

Nosotros somos los que más hemos hecho contra el narcotráfico, lo hemos hecho con nuestros propios recursos y hemos tenido los mejores resultados.

En este tema vamos a continuar con la política de Evo Morales.

— ¿Qué piensa sobre la decisión de Áñez de apoyar la reelección de Almagro?

Es de esperarse, Almagro es el padrino del golpe de Estado en Bolivia, nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo, no es una persona confiable ni leal a su propia línea política, por lo que no puede estar a cargo de una organización como la Organización de Estados Americanos (OEA).

No nos extraña para nada el apoyo explícito del Gobierno de Áñez, que es una dictadura impuesta por el informe de la OEA.

— ¿Cree que estas elecciones pueden ser las más difíciles para el MAS?

Yo llamo a los organismos internacionales encargados de garantizar la transparencia de nuestros comicios, queda claro que el propio Tribunal Electoral tiene una fuerte vinculación con partidos de derecha, entonces, en realidad no van a ser difíciles porque lo sean, porque estamos seguros de ser la mejor opción para el pueblo boliviano.

Lo importante de esto es que nos puedan garantizar todo el proceso electoral para que no haya persecución, acusaciones y la gente se pueda expresar libremente.

Recurrimos a los medios de comunicación porque nadie nos garantiza que estas elecciones serán transparentes y que nos van a dejar expresarnos libremente.

— Los últimos días hubo algunas organizaciones sociales que cuestionaron su candidatura, ¿qué piensa sobre estos planteos?

Está resuelto este tema, había compañeros que plantearon que Choquehuanca debía ir a la Presidencia; el ampliado nacional aprobó una fórmula, creo que se ha entendido la estrategia electoral que debemos tener, ese problema ya está resuelto.

, que es la única forma de que ganamos a las elecciones.

Yo voy a ir a Bolivia, me voy a reunir con las organizaciones para establecer una estrategia electoral.

Es normal que haya asperezas cuando hay tantos nombres que se manejaban; cualquiera de los cuatro estaba apto para el proceso; es clave que el MAS apueste a la unidad sobre todo por los ataques de los medios de comunicación y de los políticos de derecha.

Ellos querían que fuéramos divididos, no lo han logrado, lo que muestra una fortaleza por parte del MAS, nosotros no estamos derrotados, el MAS es un partido único y estable, que va a ser un actor muy importante de aquí en adelante en la vida política del país