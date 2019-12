Rusia, en la poesía y en el imaginario cubano

"Tenía mucha ilusión de conocer Moscú, San Petersburgo, escuchar hablar ruso. Rusia está en el imaginario cubano", refiere Medina.

Para muchos cubanos de varias generaciones, todo lo ruso fue alguna vez cercano debido a los vínculos históricos y políticos entre la URSS y la isla, pero en el caso de Jamila, nacida en 1981 en la ciudad cubana de Holguín, este amor llegó directamente desde la más tierna infancia.

© Foto : Cortesía Jamila Medina Ríos Jamila Medina, la poeta cubana

"Cuando yo era niña hablaba en ruso, porque mis padres se conocieron en Irak y yo viví en Egipto, los cubanos no tenían escuela allí y asistíamos a la escuela soviética con otros niños de países entonces socialistas. Mis mejores amigos eran rusos. Sabía ruso de jugar a las muñecas, de las canciones infantiles como 'un cielo azul y un redondel'", recuerda mientras tararea una emblemática canción de aquellos tiempos.

Para la joven poeta, que ha recibido diversos premios en La Habana por su obra, llegar a Moscú ha sido además la posibilidad de mostrar su poesía "en el país más 'extranjero' en el que he estado", dice.

"He participado en muchos festivales poéticos pero nunca en uno en el que hablo en una lengua y el público en otra. Pero tengo muchos poemas que tienen que ver con Rusia, eso está en el imaginario cubano, así que creo que puedo conectar", asegura.

En la obra de Jamila referente a Rusia son recurrentes los temas históricos, como en el poema seleccionado para la inauguración del festival, Estigia, que el público ruso acogió calurosamente: "Febrero y no octubre rojo / novilunio y no noviembre y no domingo (sangriento). / Desde Petrogrado la prolongación de las riberas: / Trotsky bajo la metralla".

Rolando Sánchez Mejías —reconocido poeta cubano galardonado con el Premio nacional de la crítica en 1994 y 1995 y actualmente residente en España— coincide en la proximidad de Rusia para los escritores de la isla.

"Para los cubanos Rusia ha estado cerca, especialmente por nuestra tradición de lectores de literatura rusa, Tolstói, Pushkin, Mayakovski, siempre fue muy fuerte", precisa Sánchez, quien considera al país euroasiático como "una de las últimas potencias de la poesía".

La representación cubana al festival la completa Nelson Cárdenas, premiado en varios certámenes poéticos en su país y quien en estos momentos funge como profesor de literatura y escritura creativa de la Universidad de Texas, EEUU.

La Bienal, que se desarrolla en Moscú hasta el próximo 8 de diciembre, es valorada muy positivamente por Medina, que la considera "un evento que ayuda a crear al menos pequeños lazos".

En el festival participan 17 poetas invitados en representación de 10 países de América Latina, y es organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, la Agencia Federal de Prensa y Comunicaciones, el Departamento para la Cultura de Moscú y la Unión Rusa del Libro, entre otros.