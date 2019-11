Senadora Salvatierra a Sputnik: "Proscribir a Evo Morales sería un abuso total"

La senadora condena los intentos de la oposición para que Morales no participe de nuevas elecciones: "Proscribir a Evo Morales sería un abuso total. Es un intento de limitar el ejercicio de los derechos constitucionales entre los cuales está la libre afiliación y la participación político electoral".

¿Es legítima la presidencia de Jeanine Áñez? ¿Quién debería haber tomado el mando del Estado tras la renuncia de Evo Morales? Salvatierra prefiere no detenerse en la formalidad de si era ella misma la que debía tomar las riendas nacionales y no duda en poner en primer plano que en Bolivia hay "prácticas que son cuanto menos irregulares, cuestionables y que obedecen a las prácticas de un golpe de Estado".

La senadora Adriana Salvatierra, líder de la bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, discute con el jefe de la guardia policial que le impide ingresar al palacio legislativo https://t.co/7P1r7IlEOv pic.twitter.com/HhQLEKChej — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 13, 2019

​"Jeanine es la última estocada de un golpe de Estado que inició en confluencia de acciones militares y policiales (...) que han buscado interrumpir el mandato constitucional del presidente Evo Morales", analiza.

"Han sacado militares a las calles que asesinan personas y que detienen ilegalmente a dirigentes sociales e impiden el ejercicio de las labores parlamentarias. Esto es un golpe de Estado", sentencia en diálogo con Sputnik.

Salvatierra agrega que "si la senadora Áñez desea ser presidenta del Estado, debe cumplir un mínimo de orden constitucional (...) y no convocar a una sesión del Senado e instalarla con apenas nueve o 10 parlamentarios de 36 porque dos tercios de la bancada lo tiene el MAS". Además, señala que Áñez se autoproclamó presidenta "en una asamblea donde tampoco tenía el cuórum correspondiente".

​Por otro lado, Salvatierra —en quien recaía la presidencia de la nación tras la renuncia del presidente y del vicepresidente— reconoce que renunció "en medios de comunicación" a la presidencia del Senado "producto de la presión", pero advierte que "en la sesión tendría que haberse puesto esto en consideración y no se hizo”.

"La Cámara de Senadores tiene que aceptar o rechazar mi renuncia y eso no se ha hecho, no lo han tratado. Yo mantengo el estatus de senadora", aclaró.

Amenaza de bomba y represión policial a parlamentarios

Este 13 de noviembre se le prohibió a un grupo de parlamentarios ingresar a la sesión. Salvatierra fue una de las senadoras a las que la policía les cerró el paso.

Con violencia la Policía impide el ingreso de Asambleístas del MAS a la cabeza de Adriana Salvatierra al edificio central de la Asamblea. Golpes, gasificación y abuso. pic.twitter.com/Mt4KXzHk7W — gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) November 13, 2019

​"Fue básicamente un ejercicio de violencia absolutamente innecesario. Los parlamentarios nos encontrábamos reunidos en Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero nos dijeron que había una amenaza de bomba para intentar retirarnos del lugar y finalmente decidieron arremeter contra los parlamentarios que intentamos ingresar a la asamblea. Hubo un fuerte contingente de policías, cerraron el paso, gasificaron y golpearon", denuncia la senadora.

#UltimaHora: Policía impide el ingreso al Parlamento a Adriana Salvatierra, Pdta del Senado de #Bolivia, la legisladora del Movimiento Al Socialismo de #EvoMorales, que de acuerdo con la Constitución, era la siguiente en la línea de sucesión a ocupar la jefatura del Gobierno pic.twitter.com/lJEPzBrh1i — Larissa Costas (@Larissacostas) November 13, 2019

​"Los parlamentarios del MAS no es que no asistimos a nuestra fuente laboral porque no queremos, no asistimos porque tenemos este tipo de represiones", agrega Salvatierra.

En cuanto a la violencia en las calles del país, espera que no se desate una guerra civil. "Nadie quiere eso", afirma y desea que "se encaucen la paz y estabilidad del país y que se encaucen fundamentalmente las garantías democráticas".