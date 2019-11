Quince años sin Fanny: el periplo de una familia mexicana buscando a su hija desaparecida

Cuando el 5 de noviembre de 2004 Fanny Sánchez Viesca no regresó a casa después de la escuela, México no se encontraba sumido aún en la peor crisis de su historia reciente, con más de 40.000 personas que han sido desaparecidas. Sputnik conversó con su familia y repasó el proceso que los tiene sin pistas, 15 años después.

"Cuando iniciamos, la desaparición forzada ni siquiera era un delito. Ahorita son muchos, pero antes éramos menos: menos escuchados, había menos apoyos y la victimización (de las autoridades) era todavía más terrible, porque te decían "Espérese a que vuelva, la muchacha anda de cabrona"" dijo a Sputnik, Silvia Ortiz, madre de Fanny Sánchez Viesca.

Junto a su esposo y padre de Fanny, Oscar Sánchez Viesca han sido promotores de la organización de las familias del norte del país, fundando en 2013 el Grupo VIDA (Víctimas por sus derechos en acción) y convirtiéndose desde el año 2014 en el principal equipo de búsqueda de fosas clandestinas en el estado de Coahuila y recientemente también, en Durango.

En 2015, encontraron el mayor centro clandestino de exterminio que se ha hallado en el país, en un ejido llamado Patrocinio en el municipio de San Pedro, en Coahuila, estado del que son originarios. Al momento, el Grupo Vida ha encontrado restos humanos en 28 centros clandestinos de desaparición de personas en la región colindante con Durango, llamada Comarca Lagunera que incluye los municipios de Torreón, Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca.

"De esos 28, se está trabajando en 13 durante diez días en cada punto y luego diez en otro y así le damos la vuelta. Son puntos positivos (que se confirma la presencia de restos humanos) encontrados por el Grupo Vida, para los que nos coordinamos con la Fiscalía local y se organiza el trabajo", dijo a Sputnik Oscar Sánchez Viesca, padre de Fanny.

México en una emergencia forense nacional

Silvia y Oscar llegaron a la ciudad México con sus hijos mayores, su nuera y nieta, para la presentación de un documental Illusions of control que retrata la búsqueda de la familia. Al terminar y tomar la palabra en la Cineteca Nacional, Silvia dijo que ahora le hubiera gustado decir otras cosas de las que dijo en la película:

"La película fue grabada hace dos años y ahorita tenemos una emergencia forense, porque no nomás se trataba de ir recuperando cuerpos o restos, sino que fueran identificados. Me hubiera gustado establecer eso, esa emergencia forense que tenemos ahorita en el país", dijo Ortiz en entrevista con Sputnik.

Señalaron críticamente al nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, tarea que fue encargada a Karla Quintana: "Para nosotros, su nombramiento fue una imposición", sostuvo Silvia y para graficar su opinión, refirió a la reunión que mantuvieron distintos colectivos en la Secretaría de Gobernación, dónde se les presentó el plan gubernamental en la materia:

"El plan decía 'crear' pero ¿Qué vas a crear si ya están las cosas? Implementa, fortalece. Hay que favorecer lo que ya estaba", dijo Silvia.

El rezago es tal que todavía no existe un sistema único de información sobre personas desaparecidas. El primer Comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera, trabajó en la creación de una "huella digital", que contuviera esa información, pero no se ha tenido noticia de la continuidad de esta primera iniciativa.

"Cabrera ya había hecho el convenio con el INE (Instituto Electoral, para incluir su información en el registro de desaparecidos) y también había una página en donde te podías meter y ver la información sobre tu desaparecido que ya no está. Tampoco está una aplicación de celular que te permitía confirmar si tu adn (de las familias en búsqueda) se había incluido en la base de datos", señaló Ortiz.

"En vez de fortalecer lo que había avanzado Cabrera, se empieza de cero. Todas estábamos molestas, de todos los colectivos", explicó.

"Esto no es un juego, no le están dando seriedad, pero no puede haber Cuarta Transformación en el país —el lema de AMLO— faltando más de 40.000 personas, faltando nuestros familiares en las mesas, en sus camas, en nuestros hogares", agregó Sánchez Viesca. "Que no estén aventando campanas al cielo porque no se vislumbra cómo van a atender esta emergencia", explicó.

Quince años de búsqueda

"No hay nada concreto", responden con pesar cuando se les pregunta por avances en la investigación sobre el paradero de su hija, que tenía 16 años al momento en que fue desaparecida, en la ciudad de Torreón, Coahuila, dónde la familia sigue viviendo.

"Precisamente por eso es la molestia que tenemos que después de 15 años, increíblemente, no tengan ninguna línea de investigación", explicó Oscar en entrevista. "Como lo he escuchado a lo largo y ancho del país con otras personas de colectivos de otros estados, que sus expedientes tienen puros oficios de colaboración (entre instituciones) cosas a las que les llamamos ´basura´ pero nada de investigación de campo", explicó.

Durante los primeros años caminaron solos en la búsqueda, participaron del impulso que creó la Ley General de Desaparición que fue sancionada a fines de 2017 y ahora exigen que la ley se respete, particularmente en lo que tiene que ver con la participación de las familias en todas las etapas de la investigación.

"Vamos a exigir de otra manera para saber si Fanny está viva y dónde está, y quien se la llevó, saber la verdad porque difícilmente vamos a tener justicia", dijo Oscar Sánchez Viesca. "Desgraciadamente en este país, las leyes están puestas para el mejor postor, para el que tiene dinero. Se nos vende esa justicia y si no tenemos dinero para pagarla, no avanza tu caso", concluyó.

La familia de Fanny piensa también en la posibilidad de llevar su caso ante una instancia internacional, dada la responsabilidad que han tenido las autoridades en que su hija continúe desaparecida, por no haberla buscado y por dilatar este proceso. Explicaron que además de haber estado perdidos durante más de un año, sus dos expedientes (uno en la justicia de Coahuila y otra en el nivel federal, a cargo de la Subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada, la seido) han sido "rasurados", es decir, que se perdieron partes claves, entre ellas, un registro de llamadas que daba pistas de posibles sospechosos de la desaparición de la adolescente.

Según la última cifra oficial dada oficialmente por Roberto Cabrera, primer comisionado nacional de búsqueda de personas desaparecidas, en diciembre de 2018 había 40.180 personas desaparecidas en México.