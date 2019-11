Misión internacional en México alerta contra la "estigmatización" de la prensa por AMLO

Conformada por 17 organizaciones sociales, la Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) realizó una misión a México en la primera semana de noviembre, dado que durante este año se convirtió en el país más mortífero para la prensa a nivel mundial.

La insuficiente protección que brinda el Mecanismo de protección para periodistas, creado por el Gobierno mexicano en 2012 y la absoluta impunidad en que se encuentran tanto las agresiones como los crímenes graves (incluidos los asesinatos) contra la prensa, son parte del diagnóstico que explica por qué esta situación se ha tornado tan alarmante.

Los integrantes de la misión buscaron dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador "acerca de lo que consideramos la estigmatización que hace en las conferencias de prensa", dijo a Sputnik, Javier Garza Ramos, periodista mexicano y representante en la misión de la organización International Media Support (IMS).

"Hay preocupación porque sus actitudes descalifican a los periodistas en las conferencias, que se reflejan luego en los gobiernos locales", agregó Garza, originario de Torreón, Coahuila, en la frontera norte mexicana. "Nos preocupa que a nivel local no sea solo una agresión verbal, sino que pueda pasar a la acción", agregó

¿Qué buscó la misión internacional en México de la ISCO SOJ Coalition?

"Lo primero es visibilizar el problema, así como sondear y encontrar estrategias y medidas del nuevo Gobierno para atender el deterioro de la libertad de expresión en México, que se ve en el aumento de las agresiones a periodistas", señaló Garza Ramos.

Según informó la misión, el 99.9% de las agresiones cometidas contra la prensa durante el año 2019 continúan en la impunidad, a pesar de la creación de una(Feadle, dentro de la Fiscalía General de la República) en el año 2010, que tuvo un antecedente en la extinta Fiscalía especial para la atención a delitos cometidos contra periodistas, que funcionó entre 2006 y 2010, cuando fue sustituida por la Feadle. Ninguna de ellas ha sido eficiente en resolver los casos y lograr condenas a los responsables.

Según investigaciones realizadas por organizaciones con presencia en México, como el Artículo 19, son los funcionarios de Gobierno y los policías los principales agresores de los trabajadores de la comunicación en el país.

"En la reunión con el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, buscamos el compromiso del Gobierno mexicano para dar respuesta a las 104 observaciones al Mecanismo de protección a periodistas que recientemente ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU", dijo Garza.

Las 104 recomendaciones fueron presentadas a fines de agosto de 2019 como conclusión de un trabajo de investigación y diagnóstico que realizó la oficina de la Alta Comisionada sobre el Mecanismo de protección para periodistas, que tiene años señalándose como deficiente y que no ha logrado impedir el asesinato de alguno de sus beneficiarios.

Por otra parte, la misión cosechó el compromiso de la Feadle para realizar una reunión semestral de presentación de sus avances en la implementación del "Protocolo homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión". Sin embargo, esta Fiscalía especial rehusó asumir el compromiso de reducir la impunidad de sus casos en un 2% anual. El Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, rechazó reunirse con la misión de la ISCO SOJ Coalition.

"Buscamos que la Fiscalía especial de atención a delitos contra la libertad de expresión (Feadle) abata el rezago que tiene en los casos, que baje la tasa de impunidad, que abra más carpetas de investigación, siendo más ágiles para atraer los casos que le corresponden y forzando a las Fiscalías estatales a que investiguen", sostuvo Garza.

Pero a pesar de estas cuestiones estructurales, uno de los temas que sigue preocupando a la misión fue la respuesta que recibieron de parte del presidente López Obrador, cuando buscaron dialogar con él durante su conferencia mañanera del miércoles 6 de noviembre.

"Obviamente nos desconcertó que López Obrador diga que su Gobierno no estigmatiza y luego ver las reacciones en redes sociales de supuestos simpatizantes del presidente, en contra de una de las personas que cuestionó sus actitudes de descalificación a los periodistas en las conferencias", señaló Garza.

Se trata de las etiquetas #PrensaProstituta y #PrensaChillona que se volvieron toda una tendencia en las redes después de dicha mañanera, algo que suele pasar cuando el jefe del Gobierno confronta a los periodistas durante sus ruedas de prensa matutinas.

"Esa reacción desmintió el discurso de diálogo que sostuvo el presidente", concluyó Garza.

La Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) está integrada por 17 organizaciones: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).