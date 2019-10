Un senador argentino considera caído el acuerdo con el FMI

BUENOS AIRES (Sputnik) — El rescate que firmó el actual Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene vigencia puesto que no el organismo no liberó el último pago, afirmó en una entrevista exclusiva con Sputnik el senador Fernando 'Pino' Solanas, electo diputado por la alianza opositora Frente de Todos.