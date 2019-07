Cleffi, la fotógrafa uruguaya que busca retratar los lugares favoritos de los migrantes

"Luego de las oleadas de inmigrantes que llegaron en la primera mitad del siglo XX, Uruguay dejó de ser un país atractivo para los extranjeros. Hoy afortunadamente está cambiando y eso es lo que quería reflejar en mi proyecto", dijo la fotógrafa a Sputnik.

El fin de esta serie de retratos fue reflejar cómo en los últimos 10 años Montevideo se transformó en una ciudad más cosmopolita con retratos de 53 mujeres y 47 hombres, entre los 18 y los 92 años.

"La intención era demostrar que en Montevideo ya convivimos con personas de diferentes culturas y religiones y no hemos sufrido grandes conflictos por ese motivo. No tenemos que dejarnos influenciar por las noticias que llegan de otros países con respecto a este tema porque no es nuestra realidad", señaló Cleffi.

En tiempos en los que distintos países, en especial EEUU, endurecen sus políticas respecto a los migrantes y se llevan adelante medidas que criminalizan la migración, Cleffi busca mostrar lo positivo de la coexistencia y el diálogo de distintas culturas en una misma ciudad.

En la primera etapa del proyecto hizo retratos a 100 personas de distintas nacionalidades que estuvieran viviendo en la capital uruguaya y cada uno eligió su lugar favorito como locación para ser fotografiado.

© Sputnik / Ilana Bresker Muestra de fotos de Eliana Cleffi sobre extranjeros de 100 países viviendo en Uruguay organizada en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) en Montevideo

Para conseguir a esas 100 personas para retratar se comunicó con embajadas y consulados que la pusieron en contacto con personas que estuvieran dispuestas a participar de su proyecto y ese fue el comienzo del viaje.

"Creo que mientras más los conozcamos, más cuenta nos daremos de que son mucho más las similitudes que tenemos con ellos que las diferencias. En el fondo, todos buscamos las mismas cosas para nuestras vidas", señaló.

"Con ese título me estaba refiriendo a la reacción que se tiene hacia los extranjeros en otras partes del mundo. Lamentablemente, en Estados Unidos y Europa mucha gente los ve como enemigos. No quiero que lleguemos a percibirlos de esa manera porque no representan ninguna amenaza para nuestra sociedad", señaló Cleffi.En una charla TEDX llamada "El extranjero no es el enemigo" la fotógrafa contó la primera fase de su experiencia con su proyecto "Montevideo: Crisol Cultural".

Hace dos años, a partir de una charla con un amigo, la fotógrafa se propuso demostrar cómo Montevideo se está convirtiendo en una ciudad cada vez más diversa.

"Somos una ciudad mucho más cosmopolita de lo que creemos. Cuando comencé el proyecto, la mayoría de la gente me dijo que era un desafío imposible de lograr. Que era mejor que lo abandonara y buscara otro tema para trabajar. Afortunadamente, llegando a la meta que me había propuesto creo que pude demostrar lo contrario", contó.

La fotógrafa opina que el hecho de que Uruguay haya sido un país prácticamente construido por inmigrantes lleva a que la recepción de quienes llegan ahora al país "sea generalmente positiva".

Round dos

"Los montevideanos solemos tener una imagen bastante negativa de nuestra ciudad, a excepción de la rambla, creo que no aprovechamos su belleza como deberíamos y los extranjeros en general suelen tener una visión mucho más alegre y colorida de Montevideo, creo que muchos de ellos la disfrutan más que nosotros", opinó la fotógrafa .

"Lo que planeo hacer ahora es fotografiar sus lugares favoritos en las ciudades donde nacieron. Ellos elegirán a la persona que posará para mí: un miembro de la familia, un amigo. Quiero unirlos a ellos, a sus personas y lugares más especiales, para completar el rompecabezas", explica Cleffi en la descripción de su proyecto.

Como sus retratados viven en Montevideo la persona que posará frente a la cámara será la elegida por ellos, "puede ser un miembro de la familia, un amigo, quien crea que podría terminar de contar la historia".

Esto tiene como fin unir a sus retratados con "sus personas y lugares más especiales para completar el rompecabezas".

"La nueva fase surgió porque recibía muchos mensajes preguntándome sobre las historias de las personas que aparecían en las fotografías, cómo habían llegado, a qué se dedicaban y también me recomendaban poner textos junto a las fotos para "completar" el trabajo", cuenta la fotógrafa.

© Foto : Cortesía Eliana Cleffi Un retrato por la fotógrafa uruguaya Eliana Cleffi

Sin embargo, ella siempre quiso que este proyecto sea 100% fotográfico debido a que no considera que para ser una obra completa deba estar acompañada de textos.

"Me gusta que las fotografías generen intriga en la gente y que ayude a que se acerquen a los inmigrantes que vivan en su barrio y jamás les preguntaron sobre su vida (…) Esta segunda parte es una manera de contar más sobre estas personas, una vez más, sin palabras", comentó.

En el camino

Cuando tenía 21 años, Cleffi decidió irse a vivir a España y considera que en ese país fue donde comenzó su vida adulta; afirma que aprendió mucho durante su estancia en la nación europea que se prolongó por 6 años.

"Valencia es una ciudad universitaria y recibe estudiantes de todo el mundo; eso me enseñó a respetar y aprender de otras culturas. Fue lo más enriquecedor que me llevo de mi paso por España", contó a Sputnik.

Respecto a las obras que sirvieron de referencia para su proyecto Cleffi, menciona "Hombres del siglo XX", del fotógrafo alemán August Sander (1876-1964), debido a que la considera una obra maestra que sin dudas inspiró este proyecto.

La fotógrafa afirma que eligió trabajar retratos debido a que "te obliga a ganar la confianza de personas que no conoces en pocos minutos. Si no lo logras, por más técnica o equipo que tengas, es imposible lograr un buen retrato, me gusta ese desafío".

© Sputnik / Ilana Bresker Muestra de fotos de Eliana Cleffi sobre extranjeros de 100 países viviendo en Uruguay organizada en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) en Montevideo

Al referirse a referentes de la fotografía menciona a Sarah Moon, "por su increíble sensibilidad como fotógrafa (en varias áreas: retrato, moda, paisaje", a Arnold Newman, por su creatividad en el retrato y a Cristina García Rodero, debido a que "es uno de los mejores ejemplos de la mirada femenina en esa área".